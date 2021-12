Regeerakkoord 2022: meer EV’s, rekeningrijden komt eraan

Goh, wie zag dat aankomen. Het regeerakkoord 2022 is uiteraard ook autogerelateerd.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk: er is weer een regeerakkoord! Dit betekent dat er nu ook weer baantjes gegeven gaan worden en wij weer allerlei nieuwe namen uit ons hoofd moeten gaan leren.

Nou ja, ‘nieuw’. De kans is groot dat er een hoop bekende namen terug zullen keren. Het vorige kabinet bestond uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Na het stemmen leek de enige logische keuze: VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat ging het niet worden. Daarom keken de informateurs naar allerlei mogelijkheden. Ze zijn verrassenderwijs uiteindelijk uitgekomen op VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Je verzint het niet.

Regeerakkoord 2022

Tegenwoordig is de VVD ook een groene partij, dus zijn er flink wat groene maatregelen genomen. Bij de milieumaatregelen komt het autogebruik al een paar keer voor. Eentje daarvan is rekeningrijden, maar dat heet nu anders. Het kabinet wil ‘voorbereidingen treffen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik’. Dat doet ondergetekende denken aan mijn studententijd, toen was ik bezig met ‘het treffen van voorbereidingen voor het invoeren van een systeem van het drinken van alcoholvrij bier’. Daar kwam het overigens nooit van.

Ook betreft uitstootvrije auto’s is het kabinet niet heel erg strikt in het regeerakkoord 2022, want ‘het streven is dat uiterlijk 2030 van de nieuwe auto’s emissieloos zijn’. Heel erg gaaf, maar waarom zet je nu al in een akkoord dat dat het streven is? In principe willen ze het wel, maar er is al een verklaring voor wanneer het niet lukt “Ja, dat was een streven, geen belofte.”

Betalen naar gebruik

Gelukkig staat er verderop in het akkoord wél een belofte. Dat is dat Betalen naar Gebruik een dingetje gaat worden. De wetgeving daarvoor wordt in deze kabinetsperiode bepaald. Dit wordt de nieuwe vorm van motorrijtuigenbelasting. Hoe meer kilometers je maakt, hoe meer je betaalt. Het is níet plaatsgebonden. Auto’s met verbrandingsmotor én elektrische auto’s gaan hier aan meebetalen. Met name voor de laatste categorie eigenaren zal het wennen zijn dat er weer flink kosten gemaakt moeten worden.

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe (en bestaande) infrastructuur. Er wordt 1,25 miljard structureel uitgetrokken voor bruggen, viaducten en wegen. Dat geld moet wel gedeeld worden met vaarwegen en het spoor. Dus het lijkt meer dan dat het in werkelijkheid is. Verder kijkt men naar een verlaging van de snelheid in grote steden naar 30 km/u en moet er een betere infrastructuur komen tussen stad en regio.

Toto zover de Den Haag Vandaag-aflevering hier op Autoblog Mocht je het niet eens zijn met de genomen maatregelen, in 2025 zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Tenzij het kabinet eerder valt, meldt het VVD alvast op hun site.

Foto: Mercedes Maybach op het Binnenhof van @chickenapollo.