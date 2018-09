Plug je BMW in in Rotterdam

Je mag hem ook buiten 010 opladen trouwens, zo lang je maar in Rotterdam zo veel mogelijk elektrisch rijdt. Ik doe mee en jij kan dat ook doen.

Het was niet echt een grote verrassing dat niet iedere plug-in hybride rijder de laadkabel even netjes hanteert. Het had zo moeten zijn dat in ruil voor de lagere bijtelling de PHEV rijder flink zijn (of haar) best zou doen om zo veel mogelijk te laden, maar helaas bleef dat allemaal wat vrijblijvend. In discussies die ik met de minister, vertegenwoordigers van leasemaatschappijen en ander betrokken volk had, wilde ze zich er niet aan wagen om de bijtellingskorting hand in hand te laten lopen met het laadgedrag. Jammer.

Niet dat de gemeente Rotterdam en BMW die koppeling wel hard (kunnen) maken, maar ze gaan wel het mooie project aan om te proberen de BMW PHEV rijder te stimuleren zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Voor diegenen die onder een steen hebben gelegen: de Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV’s) hebben zowel een verbrandingsmotor als elektromotor in combinatie met een batterij waarmee de auto een bepaalde afstand elektrisch kan afleggen. Behalve benzine tanken (bij andere merken dan BMW ook wel diesel) kan je een PHEV ook nog laden. Stroom kan groen zijn (de discussie daarover bewaren voor later), maar minimaal net zo belangrijk is dat een PHEV (en EV) lokaal geen uitstoot produceert. Aangezien luchtkwaliteit in iedere stad een aandachtspunt is, is het fijn als bestuurders van PHEV’s in de stad elektrisch rijden.

BMW Group en gemeente Rotterdam gaan mede daarom een samenwerking aan van drie jaar, waarbij het eerste, concrete project is om elektrisch rijden in het centrum van de stad met een PHEV stimuleren.

Electric City Drive

De pilot behelst een gebied binnen Rotterdam en eigenaren van een BMW of MINI PHEV-model die wonen en/of werken in en rond Rotterdam en zich daarom vaak in de stad begeven. Aanmelden kan via rotterdam.nl/electric-city-drive. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: hoe worden bestuurders gestimuleerd om de volledig elektrische modus van hun PHEV te gebruiken en voldoende op te laden binnen een speciaal geografisch afgebakend gebied in de stad, aangeduid als het ‘Electric City Drive-gebied’. Als je deelneemt ontvang je een Rotterdampas als bedankje.

Ik doe ook mee, dus dit is op zijn minst een kans om mij een keer te verslaan, want er zit ook een competitie element in. Aanmelden dus als je een BMW of MINI PHEV rijdt. Het project start op 26 september en duurt 12 weken.