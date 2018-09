Mercedes Unimog krijgt meer taken op het spoor

Het icoon is nog lang niet klaar met werken.

Sinds de geboorte van de Unimog, ruim 70 jaar geleden, heeft Mercedes’ ultieme werkpaard een groot aantal verschillende vormen aangenomen. Er zijn maar weinig voertuigen veelzijdiger dan de Unimog. De truck is vooral actief op en naast het asfalt, maar hier en daar wordt de Unimog ook ingezet op spoorwegen.

De zogenaamde Unimog ‘road-railer’ heeft recentelijk een aantal veranderingen ondergaan, waardoor hij op een nog breder gebied ingezet kan worden door spoorwegmaatschappijen en andere bedrijven die treinen inzetten. De voornaamste van deze veranderingen herkennen we in de nieuwe aandrijflijn. Dit is een nieuwe constructie, bestaande uit een combinatie van een koppelomvormer en hydrostatische aandrijving. De nieuwe techniek staat de Unimog toe gigantische ladingen tot 1.000 ton trekken.

Afgezien daarvan kan de Unimog voor het spoor voortaan ingezet worden voor een aantal nieuwe taken. Men kan de Unimog in de toekomst gebruiken om het spoor zelf of de omgeving daaromheen vrij te maken van bijvoorbeeld sneeuw of takken. Daarnaast is de Unimog tegenwoordig ook handig voor het nodige onderhoudswerk en staat de truck eveneens zijn man wanneer er wagons getrokken moeten worden. Overigens hoeft er niet eens iemand achter het stuur te zitten, want wie de juiste configuratie van de Unimog kiest, kan het apparaat op afstand besturen.