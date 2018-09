Bevestigd: Porsche stopt voorgoed met de diesel

Einde verhaal.

Porsche heeft vandaag eindelijk de knoop doorgehakt. De Duitse sportwagenfabrikant heeft naar eigen zeggen besloten zich volledig te gaan richten op de kern van het merk. Anno 2018 betekent dit voor Porsche dat er geen ruimte meer in het productengamma is voor dieselmotoren.

Hoewel we al ruim een half jaar vermoeden dat dit inderdaad de richting is die Porsche in wil slaan, heeft het tot eind september moeten duren voordat het bedrijf deze visie hardop uit durft te spreken. Het zal ongetwijfeld opluchten, maar verbazen doet het ons niet. Immers, Porsche biedt al sinds het begin van dit jaar geen enkel dieselmodel meer aan. Porsche mag in de tussentijd misschien de deur op een kier hebben gelaten, eigenlijk was het vrij duidelijk dat er geen zelfontbranders meer in haar auto’s terecht gingen komen.

Als groot commercieel bedrijf baseert Porsche haar keuzes voor een aanzienlijk deel op cijfers, en in de kwestie rondom de dieselmotor logen deze er niet om. In Europa, bijvoorbeeld, verliest de diesel hard aan terrein ten opzichte van hybridemotoren. Vorig jaar was slechts 12 procent van de Porsches op aarde een diesel. Kijken we naar een model als de Panamera (rijtest), dan zien we dat tegenwoordig meer dan 60 procent opteert voor de hybrideversie.

Dergelijke percentages kan Porsche niet negeren, dus werkt ze al langere tijd aan het steeds verder uitbreiden van haar hybride-modellenlijn. Daarnaast zet ze tegelijkertijd in op volledig elektrisch rijden. De Taycan moet dit offensief vanaf volgend jaar leiden. De visie is tamelijk ambitieus, want Porsche wil tegen 2025 dat de helft van al haar nieuwe auto’s een zekere vorm van elektrische aandrijving heeft. Hybride of volledig elektrisch, dat maakt verder niets uit.

Overigens is het niet zo dat Porsche de diesel nu begint te demoniseren. Integendeel, de Duitsers hebben nog altijd veel lof over voor de zelfontbrander. Ze zullen zelfs klanten met dieselmotoren blijven helpen. Daarnaast hoeft de benzinemotor niet te vrezen voor zijn bestaan binnen het bedrijf. Deze kan immers in zijn eentje blijven bestaan of als onderdeel van een krachtige hybride aandrijflijn.