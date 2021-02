Dit is de gaafste Audi S8 Plus van Nederland - Autoblog.nl

Met de gaafste Audi S8 Plus is alles natuurlijk relatief. Behehalve dat ‘ie erg dik is.

Het allergrootste nadeel van grote toplimousines is de afschrijving. Dat was bij de S8 Plus niet anders. Net als alle andere grote dure auto’s. Maar wat is dan het ideale moment om in te stappen? Na 15 jaar is het inderdaad een youngtimer, maar kun je kennis maken met de stevige prijzen voor onderdelen en bijzondere reperaties die zo’n auto nodig heeft.

Gaafste Audi S8 van NL

Ter lering en vermaak gingen we op zoek naar de gaafste Audi S8 Plus van Marktplaats. Het mooie van de Audi S8 Plus is natuurlijk dat je een RS-motor hebt, met RS-hardware, maar niet de RS-uiterlijke kenmerken. Waar een S-Klasse met AMG-goodies en een 7 Serie met M-spulletjes er een beetje fout uitziet, is de Audi S8 Plus juist bijzonder cool. 7 Series zie je een potsierlijke Bond-films, Audi S8’s in coole films als Ronin.

Maar deze Audi gaafste S8 Plus heeft nog een paar voordelen. Zoals gemeld heb je alle mogelijke hardware als keramische remschijven, sperdifferentieel op de achteras en 21″ lichtmetalen velgen. De motor is het blok uit de RS6 Performance, dus een 4.0 Biturbo met 605 pk, 5 pk meer dan de nieuwe RS6 en flink wat paardjes meer dan de nieuwe S8, die om mysterieuze redenen 300 kilogram zwaarder is geworden.

Bergpas

Collega @jaapiyo zal erop wijze dat de V8 voor de vooras ligt en FWD-muiterij roepen. Maak je maar geen zorgen, deze auto is ontworpen als AWD-auto. Het is geen circuit-monster, maar wel het ideale kanon om naar Zwitserland op en een neer te blaffen. En mocht het sneeuwen kun je nog gewoon de bergpas over. Het is geen probleem met deze alleskunner.

Prijs gaafste Audi S8 Plus

Interesse? Tegenwoordig pik je de gaafste Audi S8 Plus op voor 71.900 euro. Er zijn goedkopere auto’s op het net, maar die hebben aanzienlijk meer kilometers gelopen. Deze heeft nog geen 40.000 km gelopen. Dik 70 mille lijkt erg veel geld, maar een nieuwe S8 zonder opties met minder paardenkrachten kost je 188.286 euro. Scheelt even 110 mille!

Daar kun je heel veel benzine van kopen en eventueel een paar kleine upgrades om nog wat extra vermogen uit het blok te peuteren. Ten tijde van het tunen van de 3 Serie van ondergetekende, werd een andere S8 ‘eventjes’ doodleuk naar 700 pk gekieteld, enkel door motoroptimalisatie. Het geeft aan wat voor marges er in het blok zitten.

Aan de andere kant, je hebt het niet direct nodig. Standaard sprint de Audi S8 Plus namelijk al in 3,8 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 305 km/u. Meer dan snel dus. Interesse? Bekijk de gaafste Audi S8 Plus van Marktplaats hier!

