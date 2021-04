Vernieuwde Volkswagen Polo alvast een klein beetje verklapt - Autoblog.nl

Het zijn toch stoute deugnieten, daar op de marketingafdeling van Volkswagen! Ze ‘lekken’ zowaar een beetje de vernieuwde Volkswagen Polo.

Het is misschien wel de belangrijkste auto van Volkswagen op het moment. We hebben het natuurlijk over de Polo. De compacte vijfdeurs is een van de weinige ‘old-school’ auto’s die nog enorm goed verkoopt. Met old-school bedoelen we de simpele opzet: een rechttoe, rechttaan B-segment hatchback. Fiat, ooit de marktleider in dit segment met de Punto, heeft geen eens een B-segment auto meer. Het is dus niet een zekerheid dat zo’n model scoort anno 2021.

Populair

Ook in Nederland is de Polo een zeer populaire auto. Vorig jaar werden er bijna 9.000 van op kenteken gezet. In 2019 waren het er bijna 13.000 en in 2018 meer dan 14.600 stuks. Natuurlijk, die gekte van 2012 zal de Polo nooit meer evenaren (meer dan 25.600 stuks dankzij de BlueMotion). Maar toch, het blijft een indrukwekkende prestatie.

Vernieuwde Volkswagen Polo

De Polo van de huidige generatie (‘Typ AW’ voor intimi) gaat nu alweer zijn vierde jaar in, dus het is de hoogste tijd voor een grondige facelift. Binnenkort wordt het model gefacelift. Daarvoor heeft Volkswagen een afbeelding vrij gegeven. Op basis daarvan kunnen we zeggen dat er meer LEDs komen, die zelfs door lopen tot in de grille. Of het mooi is, weten we niet. Of het lelijk is? Eigenlijk wel. Wellicht dat we het in het ‘echt’ beter staat.

Waar we wel heel erg blij bij de vernieuwde Volkswagen Polo van worden is de kleur! Ondanks dat veel Polo’s zwart, grijs of zilver zijn, doet VW zeker zijn best om een leuk kleurtje aan te bieden. In de Polo-configurator komen we nog altijd Reef Blue, Energetic Orange of Flash Red tegen. Maar daar komt nu dus een paars kleurtje bij. De Polo Harlekin waarmee @wouter laatst een blokje mee om ging, mag wat ons betreft een comeback maken.

Qua techniek is het even afwachten. Het Spaanse neefje van de Polo, de Seat Ibiza, is onlangs ook strakgetrokken. Daarbij werd de infotainment en gadgets iets aangepast, maar bleef de auto in grote lijnen identiek. Bij de vernieuwde Volkswagen Polo verwachten we soortgelijke aanpassingen. Of de GTI (check hier de Polo GTI rijtest) terugkeert, is niet bekend, maar we vrezen het ergste.

De Volkswagen Polo facelift staat gepland voor 22 april.