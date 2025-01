Polestar 2 Arctic Circle is de coolste EV die je vandaag gaat zien

Dit bewijst maar weer eens: witte OZ-velgen en rallylampen maken iedere auto cool.

Polestar wordt een beetje gepositioneerd als ‘het coole Volvo’. De Polestar 1 was zeker een coole Volvo, maar inmiddels zijn het ook gewoon leasebakken. Maar nu heeft Polestar hun modellen toch weer cool weten te maken.

Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de Polestar 2, 3 en 4 (oftewel hun hele line-up) een rallybehandeling gegeven. Het resultaat is de Polestar 2, 3 en 4 Arctic Circle. Deze zullen 1 februari hun debuut maken in Oostenrijk, tijdens het prestigieuze Ice Race-evenement. Mits het doorgaat…

De auto’s zijn allemaal verhoogd, met 3-voudig verstelbare Öhlins-dempers. Dit scheelt 20 tot 40 mm, afhankelijk van het model. De auto’s staan op witte OZ-velgen met Pirelli terreinbanden. Alleen die witte velgen en de spatlappen maken de Polestars al meteen 10 keer cooler.

Om de rallylook compleet te maken zijn de auto’s ook voorzien van LED rallylampen. Binnenin vind je Recaro-kuipstoelen voor de bestuurder en de bijrijder. De Polestar 2 en 3 zijn ook voorzien van dakdragers, terwijl de Polestar 4 ski’s achterop heeft. Dat kan gewoon, want de Polestar 4 heeft geen achterruit, als je dat nog niet wist. Je moet nu wel tussen de ski’s doorkijken op de camera die de achterruit vervangt.

De hamvraag is: kun je deze auto’s ook kopen? Helaas… het lijkt er niet op, want daar wordt met geen woord over gerept. Het zou wel een leuke concurrent zijn voor de Mustang Mach-e Rally. Maar wie weet: als deze Arctic Circle-modellen goed ontvangen worden, komt er misschien alsnog een gelimiteerde oplage.