Dit kost de coolste elektrische cross-over van Nederland

Elektrische cross-over en cool in één zin? Jazeker, de Ford Mustang Mach-E Rally is gewoon cool.

Elektrische cross-overs zijn doorgaans niet de auto’s waar we enthousiast van worden, maar Ford heeft het toch voor elkaar gekregen. In september presenteerden zij de Mustang Mach-E Rally. En dat is gewoon een heel tof ding, die ook lekker onderscheidend is tussen de overvloed aan elektrische cross-overs.

De Ford Mustang Mach-E Rally was niet zomaar een showauto, het was al meteen duidelijk dat je deze auto ook daadwerkelijk kon kopen. Nu is het dan zover: de Rally is vanaf heden te bestellen in Nederland. En hij is niet eens gelimiteerd.

Een standaard Mustang Mach-E staat niet veel hoger op zijn pootjes dan een Focus, dus een beetje extra bodemspeling kon geen kwaad. De Rally is met 20 millimeter verhoogd ten opzichte van de non-Rally. Daarnaast heeft de auto speciale veren en adaptieve MagneRide-schokdempers. Tevens is er extra bescherming aangebracht aan de onderkant.

De Rally is meteen de krachtigste versie van de Mustang Mach-E. Het vermogen van 487 pk is weliswaar gelijk aan de Mach-E GT, maar het koppel komt uit op een royale 950 Nm. Dat is 120 Nm meer dan de GT. Daarmee zal deze auto lekker van z’n plek komen, ongeacht de ondergrond. Ondanks de extra power heeft de Rally meer range dan de GT, namelijk 510 km.

In de praktijk zullen de meeste mensen de Mustang Mach-E Rally niet kopen omdat ze zo nodig moeten off-roaden, maar vanwege de looks. De Rally staat niet alleen hoger op zijn pootjes, maar heeft ook wat toffe uiterlijke kenmerken. De Focus RS-achtige spoiler bijvoorbeeld, de striping en de geweldige witte velgen. Je kunt ‘m overigens ook zonder striping krijgen, mocht je dat te opzichtig vinden.

En wat kost al dat moois? In Nederland is deze versie nu te bestellen vanaf €65.200. Dat is een hoop geld, maar vergeet niet dat de Mustang Mach-E GT ook al €62.200 kost. In dat licht bezien valt de meerprijs reuze mee.

De Mustang Mach-E Rally is nu te configureren en de leveringen starten in het vierde kwartaal.