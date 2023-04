Polestar 4 is met 544 pk de snelste tot nu toe

Polestar heeft het doek getrokken van de 4. Een kakelvers model.

Je kan zeggen wat je wil van Polestar, maar de line-up is overzichtelijk. Na de Polestar 3 zijn we inmiddels aangekomen bij de Polestar 4. De positionering van de modellen is wel even puzzelen. De nieuwe 4 zit qua formaat namelijk tussen de 2 en de 3 in. Knoop dat goed in je oren.

Hoewel je naar een compleet nieuw model kijkt, kan het toch zo zijn dat het ontwerp je misschien bekend voorkomt. Dat klopt, want de 4 heeft diverse elementen overgenomen van de Polestar Precept, een eerder concept van het merk. Met deze vormgeving zet Polestar weer een volgende stap in het design. De modellen zijn zo eenvoudig uit elkaar te houden.

Topmodel

Zoals de titel zegt is de Polestar 4 de snelste tot nu toe. Niet de krachtigste. Die eer gaat naar de hybride aandrijflijn van de Polestar 1, met 600 pk systeemvermogen. De 544 pk sterke Polestar 4 is wel sneller. Het topmodel levert namelijk 544 pk en is daarmee in staat om in 3,8 seconden naar 100 km/u te accelereren. Het gaat hier om de Long Range met dual-motor. Het koppel bedraagt 686 Nm. Dit topmodel heeft een 102 kWh groot accupakket en een rijbereik van 564 kilometer. De elektrische auto opladen gaat met maximaal 200 kW DC of 22 kW AC. De topsnelheid bedraagt 200 km/u.

Instapper

Leuk natuurlijk, al dat vermogen. Relevanter voor de Nederlandse markt is de instapper van de Polestar 4. Dat is de Long Range Single Motor. Met 272 pk en 343 Nm aan koppel een stukje minder indrukwekkend. Deze variant sprint in 7,4 seconden naar 100 km/u en de top ligt op 180 km/u.

De focus van deze voorlopige instapper ligt meer op afstand en niet op vermogen. Daarmee komt het WLTP-rijbereiik op maximaal 600 kilometer. De Long Range Single Motor heeft hetzelfde 102 kWh grote accupakket, maar moet het doen met één elektromotor op de achteras. Het laden verloopt net zo vlot als het topmodel.

Specs

De Polestar 4 is 4,83 meter lang, 2,13 meter breed en 1,54 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,99 meter. In het interieur zit een 10.2 inch display voor de neus van de bestuurder. Daarbij kan er optioneel voor een 14.7 inch groot head-up display gekozen worden. In het midden zit een 15.4 inch groot scherm voor infotainment en dit systeem draait op Android Automotive OS. Dat kennen we inmiddels ook van Volvo en de Renault Mégane E-Tech. Werkt overigens super.

Ook met de Polestar 4 zijn er weer allerlei pakketten verkrijgbaar om de EV verder aan te kleden. De Autoblog-lezer zal het warmst lopen voor het Performance Package. Daarmee krijg je 22 inch wielen, Brembo remmen, gouden details voor de remklauwen, goudkleurige gordels en ventieldoppen en een door Polestar Engineered afgesteld chassis.

Lancering

De nieuwe Polestar 4 rolt vanaf november van de band in China. In dit land zal het model ook als eerste gelanceerd worden. In 2024 komt de EV naar Noord-Amerika en Europa. Een voorlopige richtprijs is vastgesteld op zo’n 60.000 euro.