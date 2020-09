Polestar 2 heeft Tesla Model 3 verslagen - Autoblog.nl

Niet overal is de Tesla Model 3 dé dominante elektrische auto. De Polestar 2 verkopen laten het zien.

Tesla heeft sinds de komst van de Model 3 ontzettend goede zaken gedaan. Inmiddels is het aanbod met concurrenten wat gegroeid. De voornaamste concurrent in dit segment is de Polestar 2. En dat model is een hit.

In Noorwegen heeft de Polestar 2 de Tesla Model 3 verslagen op het gebied van verkopen. Dat blijkt uit de cijfers over augustus in het Scandinavische land. Polestar wist 504 stuks van de 2 te slijten in hét land van de elektrische auto’s. Dit, terwijl Tesla slechts 264 stuks van de Model 3 verkocht in Noorwegen in die maand. Een vergelijkbaar beeld is te zien in Zweden. Daar verkocht Polestar namelijk 284 stuks van de 2, terwijl Tesla op 235 verkopen bleef haken met de Model 3.

Helemaal eerlijk is die vergelijking natuurlijk niet. De Polestar 2 is gloedjenieuw en dat zorgt voor verse verkopen, terwijl de Model 3 alweer even op de markt is. Toch is het interessant om te zien dat de Polestar ook in de smaak valt bij kopers.

Ook in Nederland hoopt Polestar lekker veel auto’s te kunnen wegzetten. Het automerk zet groot in met meerdere winkels in ons land. Onder andere in Rotterdam, Eindhoven en in Leidschendam kunnen (potentiële) klanten terecht bij een dealer van het merk. Voor de Nederlandse bijtellingsliefhebbers kwam de Polestar 2 helaas te laat. Daardoor zullen de totaalverkopen van de Model 3 de Polestar 2 nog wel even overstijgen. (via Forbes)