Maserati Ghibli M157 Occasion Aankoopadvies - Autoblog.nl

Een lekker formaat sportsedan met Italiaanse flair. Alle redenen om de Maserati Ghibli eens door de mangel te halen in een occasion aankoopadvies.

Het samengaan van Chrysler en de Fiat groep was zowel goed nieuws als slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat je inderdaad wat Chrysler onderdelen kan terug vinden in (met name) interieurs van Maserati’s. Het goede nieuws is dat er veel meer modellen met de befaamde drietand voorop zijn gekomen. Naast de Ghibli uit dit occasion aankoopadvies, bouwt Maserati inmiddels ook de Quattroporte en Levante.

Ook even slikken was de komst van de 3.0 V6 diesel, maar kopers wisten die zeker te waarderen. De even grote benzinemotor is overigens ook niet te versmaden. Het V6 blok wordt immers door Ferrari gebouwd in hun fabriek in Maranello. De motoren zijn altijd gekoppeld aan de ZF achttraps automaat en de sterkste benzine is ook als Ghibli SQ4 te krijgen met vierwielaandrijving. De overige Ghiblis hebben achterwielaandrijving, waarbij Maserati standaard een sperdifferentieel monteert.

Qua veiligheidssystemen en infotainment was de Ghibli redelijk bij de tijd. De Duitse concurrentie doet het weliswaar verfijnder, maar daar krijg je bij Maserati een hoop Italiaanse flair voor terug.

Aandachtspunten Maserati Ghibli

Als je een tweedehands Maserati Ghibli wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor aankoop door de lijst met Maserati Ghibli problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Een algemeen punt met de Ghibli (en andere Maserati’s) is dat er soms problemen ontstaan, die zichzelf ook weer oplossen. Stuk is niet altijd echt stuk dus. Soms helpt om een Ghibli even te laten zitten en daarna opnieuw te starten.

Ieder modeljaar zijn er weer updates geweest voor de Ghibli en die hebben zijn effect gehad. Over het algemeen is het dus verstandig om voor zo’n een nieuw mogelijke Ghibli te gaan.

Aandrijflijn

De benzinemotoren lusten best een slokje.

De benzinemotor kan in een limp mode komen, waarbij het vermogen beperkt wordt. Vaak is dit gerelateerd aan een probleem met de waste gate van de turbo en/of de MAF sensor.

De benzine motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

Frequent(er) olie verversen houdt de motoren van de Ghibli in goede vorm.

Carrosserie en interieur

Ja, in het interieur zijn de “invloeden” van Chrysler terug te vinden als je het wilt. Interieurs van concurrenten zijn nog iets fraaier afgewerkt.

De pook van de automatische versnellingsbak is wat onhandig in gebruik.

De subwoofer wil nog wel eens rammelen.

Soms heeft de Ghibli er last van dat er geen lucht uit de uitstroomopeningen op hoofdhoogte komt, maar alleen uit de openingen gericht op de ramen. Een software update kan soelaas beiden, maar het probleem wordt meestal veroorzaakt door een regelklep die vast zit. De klep zit vast op een kabel aan de bestuurderskant, wat er ook voor kan zorgen dat de stelmotor doorbrandt.

Onderstel

Het onderstel heeft een vrij agressieve afstelling, maar daardoor slijten de banden wel sneller

Tijdens manoeuvreren kan er een soort krabbend geluid van de banden vandaan komen. Dit komt vaker voor bij auto’s met brede en sportievere banden, vooral bij koud weer.

Lekkages van de stuurbekrachtiging komen nog wel eens voor. Ook als het alleen maar een buis is, is de reparatie arbeidsintensief en daardoor prijzig.

Controleer alle velgen op corrosie, ze zijn er gevoelig voor.

Elektronica

Vul hier je favoriete grap over Italianen en elektronica of beter nog: controleer of alles werkt zoals het hoort. Maar dat deed je ook bij auto’s die niet uit Italië komen.

Vroegere Ghiblis en oudere telefoons lijken niet altijd een gelukkig combinatie. Zeker zaken als bluetooth streaming werken beter met de meer recente versie van het infotainment systeem en/of nieuwere telefoons.

Elektrische ramen horen automatisch omhoog na het sluiten van de deur. Als dat niet gebeurt, moeten ze wellicht gereset worden. Doe ze helemaal omhoog en houd de knop drie seconden vast. Laat de knop los en houd de knop weer drie seconden vast. Herhaal dit nog één maal en het raam zou gereset moeten zijn.

Een lage accuspanning kan diverse problemen opleveren, waaronder bijvoorbeeld een slecht werkende start-stop systeem. Bij elektronische problemen, controleer altijd eerst de accuspanning.

Motoren

Benzine

3.0 V6 330 pk/ 500 Nm

3.0 V6 350 pk/ 500 Nm

3.0 V6 S 411 pk/ 550 Nm

3.0 V6 S 430 pk/ 580 Nm



3.0 V6 250 pk/ 570 Nm

3.0 V6 275 pk/ 570 Nm

3.0 V6 275 pk/ 600 Nm

Aanbod Maserati Ghibli op Marktplaats

Op moment van schrijven staan er 15 exemplaren van de Maserati Ghibli op Marktplaats.nl te koop. Prijzen voor de Maserati Ghibli M157 variëren van €32.000 tot 60 mille. Voor het totale aanbod van de Maserati kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.