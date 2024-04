Deze Polestar laadt in 10 minuten van 10% naar 80%

Er is eindelijk een EV die daadwerkelijk kan snelladen. Dat is heel mooi, al moet je nog niet te hard juichen…

Het blijft nog steeds een van de grootste nadelen van een EV: het laden. Als je thuis en/of op je werk kunt opladen is er niks aan de hand, maar zodra je een keer tussendoor moet laden begint het gedoe. We wachten daarom met smart op een auto die écht kan snelladen.

Nou, we hebben vandaag goed nieuws, of beter gezegd: Polestar heeft goed nieuws. Zij hebben namelijk een auto die in no-time vol te laden is. Het Polestar 5 prototype wat je op de plaatjes ziet kan snelladen met 310 kW. En dan niet op de piek, maar CONTINU. Dat is een hele prestatie.

Het laadvermogen kwam tijdens de test niet onder de 310 kW, terwijl de piek op 370 kW lag. Op deze manier kon het 77 kWh accupakket met speciale ‘siliciumdominante cellen’ in 10 minuten van 10% tot 80% worden volgeladen. Kijk, dat begint ergens op te lijken.

Nou, waar kunnen we deze auto bestellen…? Helaas is het nog niet zover. De Polestar 5 gaat weliswaar in productie, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze technologie beschikbaar wordt. Die is trouwens ontwikkeld door StoreDot (ere wie ere toekomt). Dit is een Israëlische toko, die naast Volvo en Polestar ook Daimler, Vinfast en Samsung tot de investeerders mag rekenen.

Om het ook nog even over de Polestar 5 te hebben: die is nog steeds niet officieel onthuld, dus deze plaatjes zijn ook interessant. De Polestar 5 is de productieversie van de Precept Concept. Gelukkig wijken ze daar niet veel van af. De Polestar 5 is dus geen cross-over of een rijdende zetpil á la EQS, maar gewoon een auto met traditionele (lees: mooie) proporties.

Hoewel de concept car al uit 2020 dateert en de Polestar 5 aardig productierijp oogt, laat deze auto toch nog even op zich wachten. Zoals de zaken er nu voor staan zal de Polestar 5 pas volgend jaar onthuld worden. En dan is het nog afwachten wanneer deze ultrasnellaadtechnologie beschikbaar wordt. Maar het is in ieder geval mooi dat het kan.