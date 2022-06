Polestar 5 wordt krachtiger dan sterkste Porsche Taycan

De Polestar 5 – de elektrische 4-deurs GT die in 2024 zijn opwachting maakt – krijgt een bizar sterke aandrijflijn, zo belooft Polestar.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed 2022 ​​(23-26 juni) toont Polestar voor de allereerste keer een ontwikkelingsprototype van de Polestar 5. Maar de autobouwer maakt ook direct van de gelegenheid gebruik om wat beoogde prestatiecijfers op te sommen. We kunnen alvast een ding verklappen: die cijfers liegen er niet om!

800V-architectuur

Volgens Polestar is de ontwikkeling van een nieuwe elektrische aandrijflijn in volle gang in Zweden. De auto krijgt een krachtige elektromotor achterin alsook een elektromotor voorin. Deze aandrijflijn – met 800V-architectuur – krijgt een systeemvermogen van naar verwachting 884 pk (650 kW) met een systeemkoppel van 900 Nm.

Daarmee wordt de Polestar 5 krachtiger dan de sterkste Porsche Taycan die je op dit moment kunt kopen: de Taycan Turbo S. Die heeft namelijk – met overboost – 761 pk. Polestar gaat daar met 884 pk nog flink overheen. Over de topsnelheid van 0-100-tijden van de Polestar 5 is nog niets bekend.

Gelijmd aluminium chassis

De aandrijflijn wordt geplaatst op een nieuw platform met gelijmd aluminium chassis. “Het platform combineert de kenmerken van een in kleine aantallen gebouwde performance car met moderne technologie, waarmee we lichtgewicht en zeer stijve sportwagenchassistechnologie in massaproductie kunnen brengen”, vertelt Pete Allen, hoofd van Polestar UK R&D.

Ook Jörg Brandscheid, CTO en hoofd R&D van Polestar, laat van zich horen. “De nieuwe aandrijflijn waar we aan werken, wordt binnen ons merk de nieuwe benchmark voor high performance auto’s.”

Heuvelklim

Tijdens het Goodwood Festival of Speed 2022 komt de Polestar 5 meerdere keren in actie. Twee keer per dag neemt het prototype deel aan de beroemde Goodwood-heuvelklim in de zogeheten ‘First Glance’-groep.

Meerdere Polestar-modellen op komst

De marktintroductie van de Polestar 5 staat gepland voor 2024. Voorafgaand aan de Polestar 5 worden twee elektrische SUV’s geïntroduceerd, de Polestar 3 en Polestar 4. De Polestar 3 wordt de eerste elektrische performance-SUV van het merk. De Polestar 4 is een kleinere elektrische performance-SUV-coupé. De Polestar 5 is de productieversie van de Polestar Precept.

Sinds 2017

Polestar werd in 2017 gestart door Volvo Cars en Geely Holding. Het bedrijf is gevestigd in Göteborg (Zweden) en de auto’s zijn momenteel leverbaar in Europa, Noord-Amerika, China en Azië-Pacific. Het merk verwacht dat zijn modellen in 2023 in totaal in 30 markten leverbaar zijn. De modellen van Polestar worden momenteel geproduceerd in twee fabrieken in China, en in de toekomst is er ook productie gepland in de Verenigde Staten.