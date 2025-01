Deze Targa restomod weegt de helft (!) van een 992 Targa

Minder dan de helft zelfs.

911 restomods hebben we al heel vaak behandeld, dus daarom hebben we nu voor de afwisseling iets anders: een 912 restomod. Oké, die was een beetje flauw, maar dit project is wel wat anders dan de zoveelste 964 restomod.

Om te beginnen is niet de 911 als uitgangspunt genomen, maar de 912. Met viercilinder dus. De gewone 912 van KAMM hadden we al eerder gezien, maar nu nemen de Hongaren de Targa onder handen. Ook interessant: het gaat hier om de ‘soft window’-versie. Daarbij kun je de achterruit dus weg klappen, voor het échte cabriogevoel.

Een 912 is sowieso geen zware jongen, maar KAMM heeft hun best gedaan om de auto nog lichter te maken. De carrosseriedelen zijn daarom gemaakt van carbon, net als de targabeugel, de spiegels en de achterkant van de stoelen. De ramen zijn gemaakt van lexaan. Dit alles resulteert in een gewicht van mínder dan 800 kg. Dit is dus de helft van een nieuwe 911 Targa, die 1.640 kg weegt.

KAMM heeft het vermogen bescheiden gehouden, maar de 1,6 liter viercilinder is wel opgeboord naar 2,0 liter. Die levert nu 185 pk en 205 Nm aan koppel. Niet heel veel, maar hé, we hebben het over een auto die 800 kg weegt. De motor is gekoppeld aan een 5-traps dog leg versnellingsbak afkomstig uit de 901.

Verder is deze restomod voorzien van een ZF slipdifferentieel, een TracTive schroefset, Brembo-remmen en een hydraulische handrem. De auto heeft gewoon airco, een audiosysteem van Morel en optioneel zelfs stoelverwarming.

Als je een 912 Targa om wil laten bouwen kun je dus terecht bij KAMM. Het afgebeelde exemplaar is al af, met als basis een Belgische 912 Targa. Deze auto kun je kant-en-klaar kopen voor €395.000. Het dakrek en de matchende surfplank zijn inbegrepen.