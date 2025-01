De veiligste SUV van 2024 komt uit… China

En nee, het is geen Volvo.

We hebben al aardig wat lijstjes gehad over het afgelopen jaar: de bestverkochte auto’s van 2024, de duurste auto’s van 2024… Nu hebben we ook de veiligste auto’s van 2024. EuroNCAP zet de auto’s die het beste uit de crashtest kwamen op een rij.

De nieuwe E-Klasse doet de slogan Das Beste Oder Nichts eer aan, want dit was overall de veiligste auto van 2024. De E-Klasse scoorden 92% op het onderdeel ‘volwassenen inzittende’, 90% voor ‘kind inzittende’, 84% voor ‘kwetsbare weggebruiker’ en 87% voor ‘veiligheidsasistentie’. Daarmee is de auto dus cum laude geslaagd voor de crashtests.

Van de E-Klasse mag je verwachten dat het een degelijke auto is met state-of-the-art veiligheidssystemen, maar de winnaar van de klasse compacte SUV is interessanter. Dat is namelijk de Zeekr X, die niet alleen de Porsche Macan versloeg maar óók de Volvo EX30. Die staat op hetzelfde platform, maar scoort dus net iets minder qua veiligheid. Dat is geen reden om de EX30 te laten staan, maar voor het merk wat veiligheid als USP heeft is dat toch wel een dingetje.

De Zeekr X was niet alleen de veiligste compacte SUV, maar ook de veiligste EV. In de categorie grote SUV scoorde de Mazda CX-80 het beste. Verder vielen de Skoda Superb en de Passat (bijna exact dezelfde auto tegenwoordig) in de prijzen, in de categorie grote familieauto.

Voor Zeekr is dit in ieder geval een mooie opsteker. Wist je trouwens dat de naam Zeekr eigenlijk ‘Gen Z nerd’ betekent? Het is namelijk een samentrekking van Z (van Gen Z) en het Engelse woord geek (oftewel nerd). Dat is verder niet zo relevant voor dit artikel, maar we wilden het gewoon even melden.

Bron: EuroNCAP