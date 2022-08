Polestar accu vervangen duurder dan nieuwe Polestar 2

Eh, lekker duurzaam jongens! Een Polestar accu vervangen is duurden dan een compleet nieuwe Polestar kopen.

Net als onze juffrouw op de basisschool zitten we nog een beetje in de overgang. In dit geval gaat het om de transitie van auto’s met een verbrandingsmotor naar een elektromotor. Nu kunnen we het hebben over emotie, maar een elektromotor heeft een paar enorme voordelen.

Het rendement is véél hoger, ze leveren veel meer koppel en ze zijn trillingsvrij. Daarbij levert een elektromotor vanaf 0 toeren al maximum vermogen. Tenslotte zijn ze compact en erg makkelijk te plaatsen.

Polestar accu vervangen

Maar het grootste nadeel is toch wel de accu. Ondanks dat de accu’s steeds beter worden, bederven ze alle pret. In dit geval gaat het om de hoge kosten ter vervanging.

Het gaat nu om de in China gebouwde ‘2’ van het (naar eigen zeggen) Zweedse merk Polestar. Een eigenaar van die auto moest zijn accu vervangen. Want naast een hoog gewicht en lage energiedichtheid moet je ze vaker vervangen dan een benzinetank.

In dit geval kunnen we de beschuldigende vinger niet direct naar Polestar wijzen. De auto in kwestie had een ongelukje achter de rug en de accu werd niet goedgekeurd om verder mee te rijden, maar de auto kon nog wel opgelapt worden. Niet dat de auto in de prak lag, er was een deukje in de accu gereden.

Andere merken?

Meneer Huang – de eigenaar van de Polestar 2 in kwestie – bracht zijn Zweedse trots naar de Polestar-dealer voor vervanging. Dat was geen enkel probleem. Voor 80 mille schroeven ze er een nieuwe onder voor hem. Dat is dus anderhalf keer de aanschafwaarde van de auto (met accu).

Daar kreeg het Chinese Jiemian News lucht van en ging even bij alle grote Chinese fabrikanten van elektrische auto’s langs om te zien wat de kosten ter vervanging zijn.

Die bleken gelukkig veel lager uit te vallen in vergelijking met Polestar. Maar je bent sowieso nog tussen de 10 en 15 mille kwijt om je accu te laten vervangen. Bij Tesla zit je tussen de 20.000 euro (Tesla Model 3) en 30.000 euro (Tesla Model S) voor een vervanging.

Uiteraard is het een exemplarisch voorbeeld, maar een accu vervangen zal nooit echt een goedkope optie zijn. Dan is het nu even wachten op de eerste creatieveling op YouTube die er zo’n puik twincharged T6-blok in lepelt! Meteen alle problemen opgelost.

