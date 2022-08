Kamperen met de Rivian R1T nu nog beter

Wij willen nu ook wel kamperen met de rivian R1S!

Het begon al voor corona, maar de interesse voor het ‘overlanden’ is sinds de wereldwijde pandemie een stuk groter geworden. Het idee erachter is simpel, je gaat met je voertuig op vakantie, het liefst van de gebaande paden.

Je kan dan twee dingen doen. Pak een auto als de Mercedes-Benz Sprinter en bouw deze om tot camper. Vervolgens verhoog je ‘m wat en zet je er dikke banden op. Een andere optie is om een pickup te pakken en daar een tent op te zetten. Maar dan moet je wel op een vlakke ondergrond staan, anders moet je slapen terwijl de auto schuin staat. Als oplossing heeft Rivian daarvoor de ‘Camp Mode‘.

Kamperen met de Rivian R1T

De Rivian R1T is een geweldige, fraaie en terecht populaire elektrische pick-up (dus een bedrijfswagen) die eerder in productie is dan de Tesla Cybertruck. Met de Camp Mode wordt dat alleen maar leuker. Het gaat niet zozeer om de tent en diens features, dat moet je zelf regelen. Nee, het gaat om de software van de luchtvering. Zo houdt de auto rekening met de oneven ondergrond en zet ‘ie de auto recht, zodat je lekker kunt slapen.

Dat is niet in één keer gedaan. Volgens Rivian duurt het eventjes voordat de auto precies doorheeft hoe de ondergrond is en hoe de auto zich daarop kan aanpassen. Voor hen die weleens in op een schuine ondergrond geslapen hebben, weten hoe oncomfortabel dat kan zijn (tenzij je op een zeilboot zit). De R1T heeft 20 seconden tot 2 minuten nodig om te zorgen dat de tent helemaal waterpas staat.

Meer!

Maar er is meer! De Camp Mode heeft een ‘Stay On’-setting. Deze zorgt ervoor dat je nog gebruik kan maken van comfort-verhogende voorzieningen van de elektrische bedrijfswagen. Denk aan dingen als radio en climate control. Oh, en natuurlijk het laden van je al je apparaten. Je kunt deze modus inzetten met een timer, zodat alles zich uitschakelt zodra je (mega-comfortabel) gaat slapen.

Er is zelfs een voorziening genaamd ‘Camp Courtesy’. Daarmee houdt de auto rekening met de hoeveelheid geluid, zodat je de buren niet stoort. Zelfs de climate control functioneert dan stiller. Nu maar hopen dat Rivian de productie een beetje op gang krijgt. We maakten net een grapje naar Tesla, maar Rivian is voornamelijk bezig met prijzen verhogen, productie uitstellen en werknemers ontslaan.

