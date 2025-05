BMW zet EV-productie op een lager pitje

BMW drukt tijdelijk op de pauzeknop als het gaat om de productie van volledig elektrische modellen

Je kunt een speld horen vallen. Nou ja, zo dramatisch zal het ook niet zijn. Maar het is erg rustig als het gaat om de productie van elektrische auto’s bij BMW deze maand. Volgens Autonews heeft de Duitse autofabrikant aan zijn dealers laten weten dat de productie van EV’s wordt uitgesteld tot in ieder geval eind mei. Oftewel: de komende drie tot vier weken rolt er geen enkele elektrische BMW van de band.

Waarom stopt BMW met het bouwen van stekkermodellen? Alleen het merk zelf weet het. In de memo gericht aan dealers staat geen duidelijke reden omschreven. Officieel blijft het dus stil vanuit München, maar alles wijst op geopolitieke druk en handelsperikelen. Voor de Amerikanen is dat met name importtarieven op buitenlandse voertuigen.

BMW EV’s slachtoffer van tarieven

BMW bouwt zijn elektrische modellen zoals de i4, i5, i7 en iX allemaal in Europa. De i4 rolt van de band in de fabriek in München, terwijl de andere drie modellen in Dingolfing worden geproduceerd. Die modellen zijn dus kwetsbaar voor importtarieven bij export naar markten zoals de VS. En dat maakt het spel ingewikkeld, zeker nu de VS protectionistischer lijkt te worden.

Er is toch nog een beetje goed nieuws voor Amerikaanse kopers. BMW heeft aangegeven de prijzen van de huidige dealervoorraad niet te verhogen tot minstens juni. Alleen de M2 en 2 Serie, beiden gebouwd in Mexico, krijgen wel een prijsverhoging. Die modellen worden vaak pas geproduceerd als ze besteld worden, wat zou kunnen betekenen dat er geen grote voorraden zijn om op terug te vallen.

BMW zou interesse hebben om de toekomstige Neue Klasse-modellen ook in Noord-Amerika te gaan produceren. Op deze manier heeft het merk geen last van tarieven, waar de huidige elektrische modellen wel mee te maken hebben. De bedoeling is dat de fabriek in Spartanburg (South Carolina) tegen eind 2026 ook klaar is voor de productie van deze nieuwe generatie EV’s.

Linksom of rechtsom krijgt ome Trump toch zijn zin. BMW is namelijk niet de enige autofabrikant die strategieën wijzigt vanwege de huidige Amerikaanse regering. Je kunt ook niets doen en afwachten. Maar dan loop je verkopen mis. Voor nu staat de EV-productie op een lager pitje, maar straks trekt BMW alle registers open met de Neue Klasse.