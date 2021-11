Polestar update: 68 pk voor 1.000 euro!

Niets is leuker dan je eigen auto tunen. Natuurlijk zullen de meningen erover verdeeld zijn (toch, @nicolasr?), maar het feit dat je eigen auto ‘ineens’ veel sneller is, zorgt voor kirrende geluiden. In sommige gevallen kun je met een eenvoudige chip al veel vermogen realiseren. Zeker in tijden van downsizing is dat het geval.

Veel turbomotoren zijn namelijk softwarematig afgesteld om meer of minder te presteren. Als je de ‘zwakkere’ versie hebt, kun je deze met een eenvoudige modificatie oppeppen. Met elektrische auto’s is dat (nog) niet gemeengoed. Maar ja, elektrische auto’s zijn in absolute aantallen natuurlijk nog geen gemeengoed.

Polestar update

Gelukkig is Polestar er zelf bij om de eigen modellen sneller te maken. Er is namelijk een update beschikbaar voor de Polestar 2 Long range Dual motor. Deze OTA-update (over the air) kost maar liefst 1.000 euro. Maar daar krijg je dus wél wat voor terug.

Het vermogen stijgt namelijk naar 476 pk en het koppel naar 680 Nm. Standaard is dat 408 pk en 660 Nm, een winst van 68 pk en 20 Nm. Dat is niet geheel ontoevallig exact hetzelfde als de Polestar 2 Performance op Goodwood onder de kap heeft.

4,4 tellen

De resultaten zijn indrukwekkend. Van 0-100 optrekken is nu in 4,4 seconden achter de rug. Standaard duurt dat namelijk 4,7 seconden. Het is niet alleen maar software trouwens. Als je de update hebt laten installeren, stuurt Polestar je een set stickers toe. Het is bewezen dat het plaatsen van stickers zorgt voor een snellere auto. Hoe dat kan, kun je lezen in deze wetenschappelijke publicatie.

Nadelen: jazeker! De upgrade is enkel en alleen leverbaar als je de Polestar 2 zélf hebt gekocht. Als de auto onderdeel is van een vloot of een leaseauto, is de Polestar update niet beschikbaar.

Met dank aan Bas voor de tip!