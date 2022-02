Polestar 2 Arctic Circle is perfecte imagobooster met 476 pk

De Polestar 2 Arctic Circle is eigenlijk een performance-versie die er nog niet is, maar er wel moet komen. Nietwaar?

Het is met elektrische auto’s hetzelfde als met gewone auto’s. Sommige zijn saai, sommigen zijn leuk. Dat houd je altijd. In eerste instantie zijn de meeste elektrische auto’s vrij functioneel en moeten ze vooral erg goed verkopen. Zo haal je sneller de ontwikkelingskosten eruit. Vandaar dat men vaak kiest voor verstandige premium crossovers. Die worden bijna blind gekocht door iedereen op deze aardkloot.

Maar er komen genoeg leuke elektrische auto’s aan. De Polestar 2 Arctic Circle is wat ons betreft een heel aardige toevoeging. Het is gewoon een Polestar 2, maar dan dermate aangepast dat zelfs de verstokte petrolhead om is. De auto is bedoeld om in Scandinavië lekker te keer te kunnen gaan.

Performance Package

De basis van de Polestar 2 Arctic Circle is de versie met Long Range Dual Motor én het Performance Package. De elektrische motoren zijn ietsje gekieteld en leveren gezamenlijk 476 pk en 680 Nm. Meer dan voldoende om de sneeuw pret te hebben, toch?

De verdere wijzigingen zijn briljant. Zo is de auto voorzien van drieweg-dempers van Öhlins, waarmee je de rijhoogte kunt instellen, alsmede de ingaande én uitgaande demping. Deze zullen ongetwijfeld perfect zijn afgesteld. De Polestar 2 Arctic Circle is namelijk eigendom van de chassis-baas van Polestar (Joakim Rydholm). In zijn vrije tijd is hij rallycoureur, dus hij schijnt er verstand van te hebben.

Epische wielen Polestar 2 Arctic Circle

De velgen zijn OZ Racing Rally-velgen, 19 inch groot. De banden (met spikes) zijn 245/35 R19 voor en achter. en ander opvallende exterieurwijziging zijn de extra LED-lampen aan de voorkant. Om de boel op tijd stil te krijgen zijn er Brembo-remmen met vier zuigers.

Er zijn helaas nog geen productieplannen. Maar we hopen dat Polestar met een dergelijke auto op de markt komt. Als je kijkt naar wat de 850 T-5R heeft gedaan voor het merk Volvo, kan Polestar ook wel zo’n imagokanon gebruiken.

