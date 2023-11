Polestar wil hun blubberdikke supercar in productie nemen

Zie jij het zitten, zo’n bloedgave supercar van Polestar? Het merk zelf wel, alleen of het gaat gebeuren is een tweede.

Waar een wil is is een weg. Tenminste, vaak is dat zo. Het klinkt namelijk alsof liefhebbers van exotische supercars een nieuw merk aan hun spot-wensenlijstje mogen toevoegen. Polestar zegt namelijk dat ze de Synergy Concept wel in productie zouden willen nemen. Hoezee!

Polestar Synergy

Maar eerst even: hoe zat het ook alweer? De Polestar Synergy was eigenlijk geen initiatief van Polestar zelf. Het was een supercar die ontworpen is door meerdere design-studenten. Elementen van drie winnende designs door een jury zijn verwerkt in één gelikte supercar. Het is een bizar futuristisch ding met toch een Polestar-signatuur erin verwerkt. Erg knap.

We willen wel

De Polestar Synergy is dus een soort vingeroefening en een mooie showcar voor de IAA in München twee maanden geleden. Zijn er productieplannen? Ja en nee. Zoals we openden, waar een wil is is een weg. Polestar wil het wel, zo laat de designbaas van het merk weten aan Autocar. Dankzij de reacties en het resultaat is Polestar zelf en de wereld enthousiast over de supercar en wil het merk een ‘Synergy-achtige supercar’ best overwegen.

Daarmee wordt nog niks bevestigd. Verwacht dus niks, maar een dikke halo-supercar zou wel een imagobooster zijn voor Polestar. Wel mag je ervanuit gaan dat het een elektrische auto wordt. Dan kan je ‘m gelijk vergelijken met de Porsche Mission X.