Polestar Synergy is een gelikte supercar

Een Volvo supercar zou een beetje mal zijn, maar onder de Polestar-vlag kan het natuurlijk wel.

Polestar bouwt op dit moment alleen maar cross-overs, maar het is natuurlijk wel een merk met sportieve roots. In ieder geval qua naam. Polestar had al een sportcoupé (de Polestar 1), maar nu presenteren ze zelfs een heuse supercar. Uiteraard is het een concept car en uiteraard is ‘ie elektrisch.

De concept car draagt de naam Polestar Synergy en biedt plaats aan slechts een persoon. Deze persoon moet ook niet al te stevig gebouwd zijn want de Synergy is slechts 1,07 meter hoog. Er zijn overigens productieauto’s geweest die lager waren, zoals de Ford GT40 (1,02 meter) en de Lamborghini Miura (1,05 meter).

De Polestar Synergy is niet zomaar door Polestar zelf bedacht, want dit design is het resultaat van een ontwerpwedstrijd. Toch is dit ontwerp niet het werk van één student: Polestar heeft drie winnende ontwerpen gecombineerd, met als resultaat de Synergy. Uiteindelijk heeft het designteam dus alsnog een beetje hun eigen ding kunnen doen.

Het gaat bij deze concept car puur om het design, want Polestar heeft niet de moeite genomen om er fictieve specs bij te verzinnen. Ze vermelden alleen dat het een elektrische supercar is, maar dat spreekt natuurlijk voor zich.

De Polestar Synergy is niet een auto die alleen op renders bestaat, want deze concept car is deze week te bewonderen op de IAA 2023. Daar zal het ook bij blijven, want op een productieversie van de Polestar Synergy hoeven we niet te rekenen. Er zit overigens nog wel een sportauto van Polestar in de pijplijn: de Polestar 6. Dit is alleen geen supercar, maar een 2+2 cabrio.