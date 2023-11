Polestar Day 2023: dit is de nieuwe 5!

Op Polestar Day 2023 werden Tesla-esque aankondigingen gedaan.

Het is een beproefde strategie: van een label je merk maken. Zo is Cupra los van Seat, DS Automobiles los van Citroën en Polestar een apart merk naast Volvo. Waar die eerste twee merken al langere tijd aan de weg timmeren en inmiddels een behoorlijke modelrange hebben, is dat Polestar nog niet het geval.

De Polestar 1 kwam, maar is inmiddels alweer uit productie. De Polestar 2 is een leasetopper, maar de Polestar 3 is weliswaar onlangs gelanceerd, maar moeten we nog tegenkomen op ’s lands wegen. Maar het is slechts de stilte voor de storm. Een storm aan nieuwe modellen, welteverstaan. Nou jongens, wat matige een analogieën op deze vroege morgen.

Polestar Day 203

Polestar volgt Tesla dus op de voet. Zo zijn Polestars tegenwoordig ook elektrisch. De CEO – Thomas Ingenlath – draagt namelijk hele funky sneakers bij een presentatie en – last but not least – er is ook een Polestar Day 2023 in Californië. Niet in Fremont, maar in Los Angeles. Uiteraard laat Polestar ook wat toekomstplannen zien. Die zijn bovengemiddeld ambitieus.

Uiteraard is de Polestar 3 te zien, een grote SUV. Deze auto moet je zien als de sportieve variant van de Volvo EX90, als het ware. Vervolgens is daar de Polestar 4, een 4,83 meter lange ‘crossover-coupé’. Ja, dat bestaat tegenwoordig en moet toch kunnen!??!!! Let niet op de benaming, de Polestar 4 valt verwarrend genoeg tussen de Polestar 2 en 3 in. Ja, echt. Bij Polestar krijgen de auto’s namelijk de naam op basis van de volgorde. Dus het de volgorde dat ze op de markt komen, niet op de positie in het marktsegment. Logisch? Nee. Verwarrend? Nogal.

Check de ‘5’, concurrent van de i5:

Misschien wel belangrijker is dat we nu meer kunnen zien van de Polestar 5. Daarvan zien we al jaren concepts, teasers van concepts en teasers van het productiemodel. Dit lijkt dan eindelijk het productiemodel te zijn, bijna in vol ornaat!

Uiteraard bijna, er volgt natuurlijk nog een officiële onthulling, maar de achterzijde is goed te zien zo. De Polestar 5 is een sedan in het E-segment en kun je zien als een concurrent voor de BMW i5, Mercedes-Benz EQE, Tesla Model S en de aankomende Audi A6 e-tron.

Over techniek valt nog niet heel erg veel te zeggen, behalve dan dat de Polestar 5 op het SEA-platform staat, net als de Polestar 4, Zeekr 001 en de Lotus Eletre. Deze hebben een 800V-architectuur en twee elektrische motoren. In het geval van de Polestar 5 leveren de motoren een gezamenlijk vermogen van 880 pk en 900 Nm aan trekkracht, dus qua power kom je niets te kort.

En verder?

Verder konden klanten en pers de eerste meters maken met de gefacelifte Polestar 2 en rondjes meerijden met de Polestar 3 en 4. Daarnaast introduceerde Polestar de Virtual Power Plant voor het ontwikkelen van de vehicle-to-grid technologie (niet spannend, maar wel handig) en de opening van een productiefaciliteit in Zuid-Korea, alweer men de Polestar 4 in vanaf 2025 gaan produceren.

Daarnaast gaan Mobileye en Luminar samenwerken om de LiDAR-technologie van de Polestar 4 te leveren. Deze moet zorgen voor de autonome rijfuncties van de ‘4’, die ze ‘Mobileye Chauffeur’ noemen, zeg maar de Autopilot van Polestar. Tenslotte is een samenwerking aangekondigd tussen Polestar en StoreDot voor supersnelle oplaadmogelijkheden voor de Polestar 5.

Kortom, Polestar Day 2023 was weer een feestje, op naar 2024!