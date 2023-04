Polestar 4 wordt snelste Polestar ooit, komt volgende week

De onthulling van de Polestar 4 is nabij en dit wordt een hele vlotte EV.

Polestar laat er geen gras over groeien. In januari stonden we in Brussel nog de nieuwe Polestar 3 te bekijken en nu is het alweer tijd voor de volgende. Dit model krijgt de minst verrassende naam in de geschiedenis van de auto: Polestar 4.

De Polestar 4 wordt een coupé-SUV, met een hippe aflopende daklijn dus. Het formaat kunnen we uit de naam niet afleiden, maar de auto wordt sowieso kleiner dan de Polestar 3. Het lijkt erop dat de Polestar 4 qua formaat vergelijkbaar wordt met de Polestar 2.

Dat laatste kunnen we afleiden uit het feit dat Polestar zegt: “de Polestar 4 is niet zomaar een aangepaste versie van onze eerste SUV.” Dat klinkt bijna verontschuldigend, maar daarmee willen ze dus zeggen dat de auto een uniek design krijgt.

We hebben al een vaag idee van het design, omdat Polestar vorig jaar een foto deelde waarop de auto onder een doek te zien was. Qua vorm doet de auto denken aan een Audi Q3 Sportback. Polestar deelt nu ook een plaatje van de koplamp, weten we ook meteen hoe die eruit ziet.

Polestar verklapt alvast dat de Polestar 4 “de snelste productie-auto van Polestar tot nu toe” wordt. Dat betekent dat deze cross-over dus sneller wordt dan de Polestar 1, die in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Dat klinkt veelbelovend.

We hebben ook al een globale indicatie van de prijs. De baas van Polestar noemde eerder een bedrag van €55.000, exclusief belastingen. Daarmee zal de Polestar 4 dus hoger gepositioneerd worden dan de Polestar 2. Wat ook logisch is, als het de snelste Polestar wordt.

Voor de verdere details moeten we nog even geduld hebben, maar niet lang. De Polestar 4 wordt namelijk volgende week dinsdag al onthuld, op de Autoshow van Shanghai.