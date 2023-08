Polestar is onnoemelijk succesvol en heeft een mijlpaal bereikt.

Je kan zeggen van Volvo wat je wil, maar ze zijn ijzersterk in het voorspellen van de toekomst. Downsizen, diesels eruit doen, elektrificatie: ze begonnen er relatief vroeg mee in vergelijking met de concurrentie. Met Polestar hebben ze even een omweggetje gemaakt.

Aanvankelijk was het het raceteam, Polestar Racing. Dat heet nu Cyan Racing. Polestar is nu een zelfstandig merk naast Volvo. Hun eerste auto was een sportieve plug-in GT, hun tweede een soort sedan-crossover met elektromotor.

Mijlpaal polestar

Heeft het allemaal zijn vruchten afgeworpen? Jazeker! Polestar meldt namelijk vol trots dat ze een enorm belangrijke mijlpaal hebben bereikt. Ze hebben onlangs de 150.000e Polestar gebouwd! 150.000 stuks!

Ondanks dat Polestar een merk is, bouwen ze op dit moment slechts één auto, de Polestar 2. Dit model is sinds 2020 in productie, dus ze hebben er drie jaar voor nodig gehad.

Context

Is het een belangrijke mijlpaal voor Polestar? Zeker. Is het een hoog aantal? Bwoah. Niet helemaal, eigenlijk. Om het eventjes in context te plaatsen, Tesla heeft het afgelopen kwartaal alleen al 296.850 exemplaren afgeleverd van de Model 3 en Model Y (die aantallen worden nu gecombineerd). Dus Polestar doet het goed, maar het komt niet in de buurt van de aantallen die Tesla wegzet.

Er komen meer Polestars aan, trouwens. De Polestar 3 is al onthuld en komt binnenkort op de markt. Daarnaast zitten de Polestar 4 (compacte sedan) en de Polestar 5 (grote sedan) in de pijplijn. Overigens is de Polestar 2 die nu van de band rolt al het verbeterde en vernieuwde model. Deze is sneller en zuiniger dan voorheen.