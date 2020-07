Politie Amersfoort maakt dikke auto’s buit

Na een grote inval in Amersfoort werden gisteren diverse exclusieve auto’s in beslag genomen, waaronder een Aventador.

Als je je bezig houdt met onfrisse praktijken dan wil je meestal ook wat leuks doen met het ‘verdiende’ geld. Een dikke Lamborghini kopen bijvoorbeeld. Dan moet je wel zorgen dat de politie je niet op het spoor komt. Anders vertrekken al je mooie auto’s weer net zo snel als ze gekomen zijn. Dat is ongeveer wat er gisteren gebeurde in Amersfoort.

In alle vroegte begaven politie-eenheden zich gisteren naar een loods die werd verhuurd door een transportbedrijf in Amersfoort. Daarbij verschaften ze zich met grof geweld toegang tot het pand. Twee personen werden aangehouden. Vervolgens kamde de politie de hele loods uit. Daarbij troffen ze onder meer een bestelwagen met kogelgaten en diverse dikke auto’s aan.

Bij de inval was een zwaarbewapend arrestatieteam en een politiehelikopter aanwezig. Ook de douane was van de partij. Wat precies de aanleiding was voor de inval heeft de politie nog niet laten weten.

De diverse auto’s en andere voertuigen die in de loods stonden opgeslagen heeft de Amersfoortse politie in beslagen genomen. Tegen het eind van de middag werden deze naar buiten gereden. Op de foto’s kunnen we zien wat de vangst was.

De duurste auto van het stel is een grijze Aventador op Duits kenteken. Daarnaast behoort ook een AMG GT R in Green Hell Magno tot de auto’s die in Amersfoort in beslag werden genomen. Er kwam daarnaast ook een normale AMG GT te voorschijn. Verder zat er nog een Audi SQ7 op gele platen bij de vangst.

Bij elkaar kom je met deze auto’s al snel op zes ton uit. Daarnaast nam de politie ook nog een hele verzameling motoren en vrachtwagens in beslag. Er was dus een hele karavaan aan sleepwagens nodig om dit alles af te voeren.

Bron: De Stad Amersfoort

Foto’s: AS Media

Met dank aan Jaap voor de tip!