Nieuwe onderdelen maakt je Toyota 2000GT fabrieksnieuw

Originele, nieuwe onderdelen voor je Toyota 2000GT kopen. Dat is straks mogelijk.

Toyota heeft de 2000GT opgenomen in het GR Heritage Parts Project. Na de A70 en A80 Supra is dit de derde Toyota die deel gaat uitmaken van het programma. Dit betekent dat reserveonderdelen van de 2000GT weer geproduceerd gaan worden. Zo hoef je als bezitter niet meer op de sloop op zoek te gaan naar specifieke onderdelen, of afhankelijk te zijn van aftermarket spullen.

Met zijn prachtige lijnen is de 2000GT een fraaie klassieker van Toyota. Het model kwam in 1967 op de markt. De auto was in samenwerking met Yamaha Motor ontwikkeld. De productie eindigde in 1970. Uiteindelijk werden er slechts 337 stuks gemaakt van de Toyota. Petje af dus voor de Japanse autofabrikant. Ze nemen de moeite om onderdelen te maken van een auto waar niet heel veel exemplaren van zijn geproduceerd.

Voor zijn tijd was de 2000GT een goede uitdager voor Europese sportwagens. Het model had schijfremmen rondom, een lekkere tweeliter zes-in-lijn en een topsnelheid van 220 km/u. De Toyota 2000GT kreeg zelfs een kleine rol in de James Bond film You Only Live Twice

Om te voorkomen dat er handel ontstaat heeft Toyota strikte regels opgezet. Alleen aantoonbare eigenaren kunnen bij een dealer aankloppen om onderdelen te kopen. Toyota wil niet hebben dat jan en alleman 2000GT onderdelen komt kopen om deze vervolgens door te verkopen voor een hogere prijs. Ook zit er een limiet aan het aantal onderdelen die het merk levert aan een eigenaar. De verkoop start vanaf 1 augustus, wereldwijd.