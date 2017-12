Tune it! Safe! geeft Duitse politie dit jaar een Golf R

Heerlijk rap achter die boeven aan!

Al sinds 2005 organiseert de Duitse overheid een project waar ze het veilig tunen van auto’s promoten. Hierbij helpt bandenboer Hankook hen een handje, door de campagneauto’s wat op te dirken. Uit het project genaamd ‘Tune it! Safe!’ zijn in het verleden al heel wat brute wagens komen kruipen en ook dit jaar is het weer raak. De Duitsers houden het lokaal, door een Volkswagen Golf R eens lekker bij zijn haren te grijpen.

In vergelijking met hun vorige projecten, waar o.a. een wel heel dikke Mustang en een BMW X4 van AC Schnitzer werden aangepakt, is deze Golf R nog redelijk tam. Desalniettemin is het een wagen waar we behoorlijk van kunnen smullen. De Golf R staat stevig in zijn schoenen. Hankook gooide er Ultra High Performance banden onder. Dit UHP-setje heet Ventus S1 evo en komt in de indrukwekkende maat 235/30, ZR 20.

Over vermogensupgrades wordt niet gesproken, maar wetende dat de nieuwste Golf R ruim 310 pk produceert en in slechts 4,6 seconden naar de 100 km/u knalt, is dat ook niet het belangrijkste aandachtspunt. Dit alles wordt uit een geblazen 2-liter blok geperst, terwijl de DSG-bak je leven een waar plezier maakt. Doen ze toch goed, die Duitse politie.