Politie Dubai voegt loeihete auto aan vloot toe

Daar zullen de agenten ongetwijfeld van glimlachen.

In de oliestaat Dubai vinden we eigenlijk alleen maar gigantisch dure auto’s. Nu is er in de meeste landen in het Midden-Oosten weinig ruimte om met de politie te sollen, maar ook op de weg moet je het niet in je hoofd halen rare fratsen uit te halen. Immers, aldaar behoren er in plaats van B-Klasses met vastgelijmde flippers namelijk verschillende supercars tot de vloot.

De politie is deze week weer eens verwend met een stel nieuwe bolides. Echter, in plaats van de gebruikelijke 918 Spyder of hoverbike, moet de politie ditmaal aanhikken tegen niets minder dan een Chevrolet Bolt.

Vooralsnog gaat het om een kleine oplage van slechts acht exemplaren, maar bijtijds moet dit aantal worden uitgebreid. Het toevoegen van volledig elektrische auto’s aan de vloot, moet volgens General Motors en de overheid van Dubai bijdragen aan een duurzame toekomst. Ach ja, je moet ergens beginnen.

Helemaal treuren hoeven de agenten die met deze auto’s moeten rijden niet. De Dubaise politie heeft namelijk gekozen voor de uitvoering met een rijbereik van 520 kilometer. Hoewel, dit gegeven is nog berekend via de oude NEDC-cyclus, dus helemaal realistisch is het rijbereik allerminst. De agenten zullen hoogstwaarschijnlijk bijzonder zuinig moeten rijden, willen ze meer dan 500 kilometer kunnen rijden. Hebben die boeven even mooi geluk.