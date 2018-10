Is dit de vetste VW Transporter van het moment?

Ieder zijn eigen smaak.

Meestal grijpen tuners voor de hand liggende auto’s bij de kladden, maar zo nu en dan laten ze hun creativiteit écht de vrije loop en transformeren ze een ander soort auto. zoals de ultieme Duitse bestelbus, bijvoorbeeld: de T-serie. In dit geval is het Carlex dat de T6 onder handen heeft genomen, maar helemaal alleen hebben ze het project niet uit hoeven voeren.

Het Poolse Carlex Design heeft namelijk de hulp ingeschakeld van de Amerikaanse kunstenaar Jeral Tidwell. Wie niet bekend is met de naam, is dat misschien wel met zijn werk. De Amerikaan heeft in het verleden namelijk concertposters voor allerlei bands gemaakt, zoals Foo Fighters, Sheryl Crow en Kid Rock. Daarnaast heeft de kunstenaar een voorliefde voor doodshoofden en, nog belangrijker, voor bestelbussen.

Het is duidelijk dat de passies van beide bedrijven terugkomen in deze Transporter. Afgezien van de bodykit, die de T6 andere bumpers, zijschorten en een achterspoiler geeft, krijgt de auto 20″ lichtmetalen velgen met daaromheen P-Zero banden van Pirelli en wordt hij met 2 centimeter verlaagd. De samenwerking tussen Carlex en Tidwell herkennen we terug in de verschillende tekeningen op de Transporter. Zowel de buitenkant als de binnenkant zijn versierd met zijn kunst. Carlex ging zelfs zo ver om zijn werk in de alcantara bekleding te verstoppen.

Het treurige voor de Amerikaan is dat Volkswagen de bestelbus niet verkoopt in de Verenigde Staten. Hij zal dus een creatief plan moeten verzinnen, wil hij de auto in bezit kunnen krijgen.