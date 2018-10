Politie Emmen tikt agenten op de vingers na taxiritje

Terecht of muggenzifterij?

Had dit nooit gefilmd en er was niets aan de hand geweest. Het filmpje is echter op het internet terecht gekomen en nu is er stront aan de knikker. Afgelopen weekend schoten agenten een groepje dronken studenten te hulp. De studenten stonden op een taxistandplaats te wachten om een rit naar huis te nemen.

De agenten besloten de studenten te helpen en ze thuis te brengen. De zwaailichten en sirene werden gebruikt en de agenten reden met hoge snelheid over de weg. Omdat het al zo laat was, kwam de politie (vrijwel) geen overig verkeer tegen.

De video is via Twitter naar buiten gebracht en nu zijn de agenten de sjaak. Op het filmpje zijn de twee niet herkenbaar in beeld te zien, maar de Politie Emmen weet om wie het gaan en heeft maatregelen genomen. Welke maatregelen er zijn getroffen is niet bekend. Tegenover RTV Drenthe laat een woordvoerder van de politie weten de actie te betreuren. De politieauto is bestemd voor het vervoeren van verdachten en mag niet gebruikt worden als taxi, aldus de woordvoerder. Bekijk de video op Autojunk.