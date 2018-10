Politie pakt appende bestuurders, 100.000+ euro aan boetes

Wat nou trajectcontroles. Dit is een betere manier om de schatkist te vullen én het is nog nuttig ook.

De politie heeft een nieuwe troef in handen om appende automobilisten aan te pakken. Met een zichtbare dienstwagen over de (snel)weg rijden heeft geen nut. Zodra verkeersdeelnemers de herkenbare politieauto zien, verdwijnt de smartphone in de houder of tussen de benen. Zo is handhaven vrijwel onmogelijk voor oom agent.

In het oosten des lands hebben ze er wat op gevonden. De afgelopen dagen werd een grote bus ingezet. Automobilisten die de bus inhalen denken dat het voertuig is beladen met bejaarden die een uitje hebben. In de realiteit zit de bus vol met politieagenten die verkeersdeelnemers controleren. De bus gaat met een gangetje van 90 km/u over de rechterbaan. Automobilisten halen de bus in en de politie kijkt vervolgens in de auto.

Agenten constateerden vanuit de bus dat honderden automobilisten een telefoon in de handen hadden tijdens het rijden. De constatering wordt direct opgeschreven. Naast de bus rijden er ook onherkenbare personenauto’s van de politie in de omgeving. Deze worden vervolgens ingeschakeld om de betreffende automobilist staande te houden.

De afgelopen dagen wist de politie in Oost-Nederland meer dan 700 bestuurders op te bon te slingeren. Het totale boetebedrag passeert de 100.000 euro. Daarnaast werden er in sommige gevallen ook rijbewijzen ingevorderd. Het gaat om drie automobilisten die te hard reden. Tevens deelde de politie boetes uit voor het niet dragen van de gordel, het rijden over de vluchtstrook en het negeren van een rood kruis.

De politieactie werd dit keer georganiseerd in Gelderland en Overijssel. De kans bestaat dat agenten ook in de rest van het land een dergelijke actie gaan organiseren. (via Omroep Gelderland)