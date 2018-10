8 opvallende 911’s (991) op Nederlands kenteken

De 911 kan heel saai en zakelijk samengesteld worden. Gelukkig zijn er zat eigenaren die de Porsche van wat flair hebben voorzien.

Achter de schermen staat de nieuwe Porsche 911 te trappelen om gepresenteerd te worden. Een mooi moment om eens terug te blikken op de huidige generatie, de 991 en 991.2. De Duitse autofabrikant bracht de Porsche uit in ontelbaar varianten en dan zijn we er nog niet. Zo wachten we nog op de Speedster, het vermoedelijke uitzwaai-model van het 991-tijdperk. De succesvolle 991-reeks valt zo’n beetje dagelijks te spotten in de grote steden. Welke auto’s vallen nu echt op? Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken

Porsche 911 Targa 4 GTS – 210.828 euro

Met de 991 bracht Porsche de Targa weer terug. Een geslaagde move, want het bleek een gewilde variant. Komt helaas altijd in combinatie met vierwielaandrijving, maar dat mag de pret niet drukken.



Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 224.794 euro

Geel, een ducktail én de optionele achterlichten. Deze eigenaar is lekker los gegaan op de optielijst. Dat is ook terug te zien aan het prijskaartje.



Porsche 911 Targa 4 GTS – 236.188 euro

Makkelijk terug te vinden in het Amsterdamse autolandschap, zo’n rode 911 met rode velgen. Of het ook echt mooi is?



Porsche 911 GT3 – 256.608 euro

Met deze groene kleur kun je weinig fout doen. De 991.2 GT3 is één van de lekkerste modellen van dit moment.



Porsche 911R – 287.606 euro

Wit met rode strepen zijn één van de kenmerkende kleuren van de 911R. Zo werd de auto ook gepresenteerd op de autosalon van Genève. Met de komst van de 911 Touring Package werd de magie van de 911R minder. Desalniettemin een hele fijne Porsche.



Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 290.076 euro

Een hele andere soort groen. Apart en gedurfd, deze eigenaar koos voor een afwijkende 911.



Porsche 911 GT3 RS – 292.208 euro

Groener dan de ballen bij Lingo. De 991 GT3 RS kan het goed hebben.



Porsche 911 GT2 RS – 400.726 euro

Een stuk minder zeldzaam in vergelijking met zijn voorganger. Dit betekent echter niet dat je ze voor een appel en ei koopt. Deze rode GT2 RS heeft maar liefst 400.000 euro gekost.