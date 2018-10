Wanneer je denkt dat de BMW X4 niet lelijker kan

En daar gaat je koffie.

De BMW X4 is misschien wel het lelijkste model wat de Duitsers momenteel in het gamma hebben. Al zijn de X6 en de 2 Serie Gran Anus ook zeer geschikte kandidaten. Een lelijke auto nog lelijker maken doe je natuurlijk met een afschuwelijke wrap.

Dat is precies wat de eigenaar heeft gedaan bij deze X4. De SUV kreeg een van kleur veranderende laag folie aangemeten. Het maakt echter niet uit van welke hoek je ‘m bekijkt. Het is niks en het gaat niks worden. Bovendien heeft de eigenaar de memo niet gekregen dat zwarte velgen anno 2018 een beetje passé zijn.

We zijn zeker niet de enigen die er zo over denken. De foto dook namelijk op in de prachtige subreddit Awful Taste But Great Execution, waar foto’s van allerlei bijzondere zaken aan het licht komen.

In dat opzicht is het fijn dat de X1-, X2- en X3-namen al zijn ingenomen door relatief normale SUV’s. Zullen we eindelijk van die gekke SUV Coupé’s af zijn, of heeft BMW snode plannen met een ‘X8’?