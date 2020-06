Politie haalt Citroën met gevaarlijke lading van de A50

De politie van Epe heeft uitstekend werk verricht.

De bestuurder van deze Citroën DS4 was vol goede moed op pad gegaan met zijn lading. Hij was misschien nog wel trots ook dat hij deze balk toch maar mooi op z’n dak had weten te krijgen. Met een mooie gevarendriehoek nog al liefst. Helaas voor hem haalde hij zijn eindbestemming niet. Toen hij bij op de A50 ter hoogte van Epe reedt, plukte de politie hem namelijk van de weg.

De politie van Epe meldt dat het om een balk van 8,5 meter ging die aan alle kanten bewoog. Daar wil je liever niet achter rijden. De politie sprak van een ‘levensgevaarlijke situatie’. Zelfs al zat er geen beweging in de balk: hij was simpelweg te lang. En dan hebben we het nog niet over het gewicht. Reden genoeg dus voor de agenten om de bestuurder van de weg te plukken. De DS4-rijder kreeg dus een proces-verbaal en hij mocht zijn balk in Epe achterlaten.

Het ging overigens niet om een kort ritje, wat nog een verzachtende omstandigheid zou zijn. Op de (vermoedelijke) vraag ‘Zo meneertje, wat denken wij van plan te zijn?’, antwoordde de bestuurder namelijk hij een reisje van 180 km op de planning had staan. De politie van Epe kwam dit uitzonderlijk vervoer gisteren tegen en deelt het verhaal vandaag op social media, ter vermaak waarschuwing.

Goed, dit mag dus niet, wat mag dan wel? Je hebt het ooit een keer moeten leren, maar ja, wie onthoudt zoiets? Daarom hebben we het nog even nagezocht. Het is eigenlijk heel simpel: ondeelbare lading, zoals deze balk, of een lantaarnpaal, mag zowel aan de voor- en achterkant niet meer dan 1 meter uitsteken bij een personenwagen. Aangezien een DS4 om precies te zijn 4,275 meter lang is mag je dus een lading vervoeren van maximaal 6,275. Geen balk 8,5 meter dus. Ook niet als je er een gevarendriehoek aan hangt.

Foto-credit: Politie Epe