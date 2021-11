Dit is de traagste politieauto ter wereld

De politie is je beste vriend en welke auto straalt dat nu beter uit dan de Citroën Ami?

Als we hier over een opmerkelijke politieauto schrijven is het meestal een auto die sneller is dan de gemiddelde politie-Touran. De Franse Gendermarie heeft onlangs bijvoorbeeld een vloot Alpine A110’s besteld. Dat zijn toch auto’s waardoor je bijna zou gaan solliciteren bij de politie.

Er zijn echter ook plekken waar de lokale autoriteiten kennelijk wat minder haast hebben. Op het Griekse eiland Chalki – gelegen ten westen van Rhodos – vinden ze het vooral belangrijk dat de politieauto weinig uitstoot, terwijl ze de orde handhaven.

Dat gaat helemaal goedkomen, want de lokale politie heeft de beschikking gekregen over twee volledig elektrische Citroën Ami’s. De politie mag deze kosteloos leasen van Citroën, die voor de gemeente en de kustwacht ook nog twee ë-C4’s, een ë-Jumpy en een ë-Spacetourer ter beschikking heeft gesteld.

Dit is natuurlijk een mooi PR-verhaal voor zowel Citroën als de gemeente, maar de politie komt er wat bekaaid vanaf. De Citroën Ami gaat bijvoorbeeld niet harder dan 45 km/u. Nu moeten we er meteen bij zeggen dat dit ook niet direct nodig is. Op een eiland kan het geboefte toch nergens heen. De beperkte range van 75 kilometer is eigenlijk ook geen punt, want Chalki heeft een oppervlakte van maar 37 vierkante kilometer.

Ook al hebben ze met een Citroën Ami misschien niet het meest indrukwekkende dienstvervoer, je hoeft zeker geen medelijden te hebben met de politie van Chalki. Want zeg nou zelf: een beetje over het prachtige mediterrane eiland patrouilleren in een Ami is toch een prima baantje? En op veel weerstand hoef je waarschijnlijk niet te rekenen als je in zo’n sympathiek karretje rijdt. Het eiland is op 478 inwoners na onbewoond, dus veel criminelen zullen er sowieso niet zijn.