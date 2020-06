Lexus UX300e – rijtest en video van de elektrische Japanner

Relatief onbekend maakt ook wat onbemind. Kan de volledig elektrische Lexus UX300e ons overtuigen tijdens de rijtest?

De UX300e is de eerste volledig elektrische auto van Lexus, hoewel je natuurlijk al wel elektrisch kan rijden in het Japanse premium merk. Vrijwel iedere in Nederland verkochte Lexus is een hybride, die met lage snelheid een korte afstand volledig elektrisch kan rijden. Dat is mede de reden dat de Lexus hybrides in de praktijk vaak relatief zuinig is.

Zelf rept Lexus er dan ook over dat ze al 15 jaar elektrificatie ervaring hebben. Die claim en de term “zelf-opladende” hybrides strijkt de EV-rijders nogal tegen de haren, want echt elektrisch rijden kunnen de hybrides natuurlijk niet. Of om het anders te verwoorden: uiteindelijk heeft een Lexus hybride benzine nodig om zich voort te bewegen.

De volledig elektrische Lexus UX300e

Behalve de hybride Lexus UX250h zal Lexus nog in 2020 ook de volledig elektrische UX300e op de markt brengen. In de bodem van de crossover is een lithium-ion batterijpakket opgenomen met 288 cellen. De bruto capaciteit is 54,3 kWh, wat niet overdreven groot is.

De actieradius van de Lexus UX300e hadden de Japanners ten tijde van de rijtest nog niet definitief, maar het wordt meer dan 300 kilometer. Hoeveel meer dan 300 km de Lexus UX300e tijdens de WLTP testcyclus gaat halen, blijft voorlopig nog een vraagteken. Geen onbelangrijk vraagteken overigens, want 300 km is niet overdadig. Onder winterse omstandigheden en/of op hogere snelheden krijgt de range van iedere EV een forse knauw. Voor een worst case scenario kan je de opgegeven WLTP range met 3/5 vermenigvuldigen. Voor de Lexus UX300e blijft dan nog geen 200 km over.

Het laden van de Lexus UX300e

Een klein pijnpuntje helaas, want de UX300e heeft slechts een één fase lader. In het het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Japan zijn éénfase stroomaansluitingen veel gebruikelijker, terwijl we in Nederland tegenwoordig veel meer driefase aansluitingen zien. En inderdaad het laden met drie fasen gaat ongeveer drie keer zo snel.

In theorie kan je op één fase tot 7,4 kW laden, maar in de praktijk leveren de meeste stroomaansluitingen en laadpalen maximaal 3,7 kW. Een volledig lege Lexus UX300e opladen aan een normale laadpaal duurt daardoor 14 uur. Niet overwerken én de volgende ochtend vroeg opstaan dus, als je de volledige range die dagen nodig hebt.

Het snelladen doet de Lexus UX300e via een zogeheten ChaDeMo aansluiting die een maximale laadsnelheid heeft van 50 kW. Daarmee top je de batterij van 10 naar 80% af in ongeveer drie kwartier. Er zijn inmiddels talloze EV’s op de markt en aangekondigd die dit een stuk sneller doen.

Prestaties

Zoals altijd bij EV’s komt de Lexus UX300e lekker vlot uit de startblokken. Het maximum koppel van 300 Nm is direct beschikbaar en dat merk je. Om de versnelling vloeiend te houden, gebruikt Lexus Acceleration Pitch Control. Dat systeem doseert het koppel om soepel te kunnen wegrijden.

Het maximale vermogen dat de voorin geplaatste elektromotor levert is 204 pk. En inderdaad ondanks wat de crossover looks doen vermoeden, heeft de UX300e geen vierwielaandrijving. Met dit vermogen is dat ook nog niet echt nodig en de kans dat een UX300e bestuurder de gebaande paden gaat verlaten is ook wel ongeveer nul. Het meest spannende zal een grindpad op een drassige camping zijn.

Met de 204 pk aan vermogen sprint de elektrische Lexus in 7,5 seconden naar de 100. Het komt niet vaak voor, maar tijden de rijtest van de Lexus UX300e konden we redelijk veilig de topsnelheid testen. Bij 160 km/u maakt de begrenzer namelijk al een einde aan de acceleratie. Het is voor in Nederland en voor een elektrische auto op zich voldoende. De range van iedere EV stort op de autobahn hard in, tempo maken heeft eigenlijk geen zin.

Interieur en ruimte

Sommige dingen die Lexus doet zijn nogal quirky, maar materialen en afwerking zijn boven iedere twijfel verheven. Er is weinig om je aanstoot aan te nemen, hoewel sommige keuzes op zich wel bijzonder zijn. Bovenaan de tellers zitten, als een soort horizontale konijnenoren, twee knoppen voor onder meer de instelling van de rijmodi. Een beetje vreemde plek, maar het zijn toch geen zaken die je vaak gebruikt.

Wat wel afbreuk doet aan de functionaliteit is dat Lexus geen touchscreen monteert. In plaats daarvan moet je met een trackpad de cursor bedienen. Vermoedelijk krijgt een bezitter er op een gegeven moment wel handigheid in, maar de eerste kennismaking is een beetje vreemd en onhandig. Als je dat gevoel bij een eerste date hebt, dan volgt er geen bruiloft uit.

Raar is dat Lexus weer terug grijpt op een analoge meter voor de batterijcapaciteit. Natuurlijk werkt dat wel, maar de hybride UX250h heeft wel een volledig digitaal dashboard. Vreemd toch?

Al deze punten hoeven geen dealbreakers te zijn, maar de ruimte achterin zal voor veel kopers wel een issue vormen. Bij een crossover verwacht je wat meer ruimte dan bij een “normale” auto, maar die belofte lost de UX300e niet in. Zijn hybride broer UX250h heeft al weinig ruimte voor de achterpassagiers en het accupakket van de UX300e snoept daar nog ruimte weg. De voorstoelen staan letterlijk op de (verhoogde) bodem. Onder andere de Porsche Taycan en Opel Corsa-e hebben een voetengarage in het accupakket: een kleine uitsparing waar de passagiers hun voeten kunnen stallen. De Lexus UX300e heeft dat niet en dus kan je je voeten niet (deels) kwijt onder de voorstoelen. Achterin is het dus nogal een krappe bedoening, hoewel de kofferbak juist weer iets groter is dan bij zijn hybride broer.

Stuurt goed en is lekker stil

Het GA-C platform van Lexus heeft al een laag zwaartepunt, maar doordat het accupakket in de vloer is gemonteerd valt dat punt nog eens 67mm lager uit voor de UX300e. Onderstel en besturing helpen ook mee, je verwacht het misschien niet maar de Lexus UX stuurt verrassend leuk.

Binnenin de cabine overheerst rust. De Lexus UX300e is extreem stil. Het batterijpakket in de bodem heeft een geluidswerend effect dat wordt versterkt door een speciale afdekking en sealing. Akoestisch glas houdt windgeruis letterlijk buiten de deur.

Prijs en conclusie rijtest Lexus UX300e

Met de prijs maakt Lexus het zich mogelijk te moeilijk. De Lexus UX300e is er vanaf 49.990 euro voor de instapversie. Voor dat geld is de veel sterkere en veel verder rijdende Model 3 ook al in beeld. Voor 10k meer leveren Volvo en Polestar respectievelijk de XC40 P8 Recharged en de Polestar 2. Beiden hebben meer ruimte, meer vermogen, meer range en zijn dan volgehangen met opties.

Aan de onderkant knabbelen de MINI Electric, DS3 Crossback, de komende Volkswagen ID3 en de Kia Niro aan de positie van de Lexus. Het echt stille interieur en prettige rijeigenschappen wegen maar ten dele op tegen de beperkte ruimte, actieradius en laad-mogelijkheden.

De prijs van 49.900 euro en beloofde levering in 2020, zorgen op zich wel voor een nog prettig fiscaal plaatje. Over de eerste 45k geldt 8% bijtelling, het bedrag daarboven wordt mee 22% bijtelling belast.