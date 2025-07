Politie pakt Mustang die als malloot over de A1 rijdt

Door alle louvres zag hij de politie waarschijnlijk niet aankomen.

De politie heeft er weer eentje te pakken: een echte wegmisbruiker. Helaas bestaat het gelijknamige programma niet meer, dus we moeten het doen met een verhaaltje en een fotootje op Instagram. Vooruit dan maar.

De wegmisbruiker in kwestie reed in een Ford Mustang van de vorige generatie. We hebben helaas maar één foto, maar op basis van de uitlaat lijkt het te gaan om een Ecoboost. Alle opsmuk is waarschijnlijk compensatie voor het gebrek aan een V8.

Op de A1 ter hoogte van Deventer wist de bestuurder de aandacht van de verkeerspolitie te trekken. De Mustang scheurde met hoge snelheid voorbij en ging zigzaggend door het verkeer. Dit eindige bijna in een ongeluk, want volgens de politie ternauwernood werd voorkomen door de andere weggebruikers.

De bestuurder bleef daarna gewoon gasgeven, ondanks de drukte op de weg. De politie noteerde een snelheid van 169 km/u na correctie. Dit gebeurde op klaarlichte dag, dus dat was 69 km/u te hard. Verder maakte de Mustang-malloot zich schuldig aan rechts inhalen, bumperkleven en onnodig links rijden.

De bestuurder kreeg uiteindelijk een stopteken van de politie en mocht meteen zijn (of haar) roze pasje inleveren. Verder werden er meerdere bekeuringen uitgeschreven. De auto werd niet in beslag genomen, dus daar kwam de bestuurder nog goed mee weg.

Via: Verkeerspolitie Oost-Nederland op Instagram