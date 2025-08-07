Duurste 5 Serie van Marktplaats kost 2 ton!

En het is niet eens een M5…

Een 5 Serie met een felle kleur, dat zie je bijna nooit. Normale Fünfers hebben allemaal doodsaaie kleuren en de Alpina’s hebben ingetogen, chique kleuren. We hebben nu echter een knalrode 5 Serie Touring gevonden op Marktplaats.

De kleur is zeker niet het enige bijzondere aan deze auto. Het betreft namelijk een Alpina B5 GT. Dikker dan dit gaat een 5 Serie Touring niet worden. De GT is de overtreffende trap van de Alpina B5, en tevens de laatste echte Alpina.

De Alpina B5 GT is gebaseerd op de M550i, met zijn N63 V8. Deze levert standaard 530 pk, in de Alpina B5 608 pk en in deze B5 GT zelfs 634 pk. Daarmee is deze Alpina zelfs sterker dan een M5 van deze generatie. Alleen de M5 CS is sterker, maar dat scheelt welgeteld 1 pk.

Aan begrenzen op 250 km/u doet Alpina niet: deze station stampt gewoon door tot 330 km/u. Daarmee is dit de perfecte auto om de Autobahn te bestormen. Ook de sprint van 0 naar 100 km/u is indrukwekkend: dit duurt 3,4 seconden en daarmee staat de auto op gelijke voet met de M5.

Je kunt deze auto natuurlijk uitvoeren als sleeper, maar een auto met 634 pk mag ook best een beetje opvallen. Degene die deze auto heeft samengesteld koos voor rood. Dat is ook wel eens verfrissend. Het vloekt misschien een beetje met de blauwe remklauwen en laserverlichting, maar een kniesoor die daarop let.

Dit is een hele vette auto, maar de prijs is helaas ook schrikbarend hoog. Er wordt op Marktplaats €199.950 (!) voor gevraagd. Dat zit ‘m deels in het feit dat de Alpina B5 GT gelimiteerd is op 250 exemplaren. Verder staat er nog maar 406 kilometer op de teller. Maar dan nog is het heel veel geld.