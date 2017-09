Politie houdt bloederige BMW X6 aan

Horror! Of...

De politie in Berlijn kreeg gisteren een verontrustend telefoontje van een taxichauffeur. Op de Frankfurter Allee zag de beste man in het holst van de nacht een witte BMW X6 rijden, dus belde hij direct de politie. Wacht, nee, even overnieuw. Op de Frankfurter Allee zag de beste man in het holst van de nacht een BMW X6 met bloedspatten op de achterbumper rijden, dus belde hij direct de politie. De man verkeerde namelijk in de veronderstelling dat de X6 iemand aangereden had.

Direct stuurde de Bundes autoriteiten drie Streifenwagen op de BMW-bestuurder af om de snodaard in de kraag te vatten. De BMW werd klem gereden en de bestuurder aangesproken. Die was zich echter van geen kwaad bewust. Na bestudering van de bloedspetters, bleek dan ook dat deze niet uit een mens afkomstig waren, noch van een dier. Het ging namelijk om stickers. De BMW-bestuurder is daarna maar weer gewoon op pad gestuurd. Immers is slechte smaak niet strafbaar, zo bericht Bild.

Image-Credit: impressie van het tafereel op basis van dit kanon ter illustratie.