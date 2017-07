Zo duur zijn de BMW X5 M en X6 M “Black Fire Edition”

Heftige speciaaltjes van twee corpulente SUV's.

Volgende maand komen nog dikke versies van de toch al stevige X5 M en X6 M naar de Nederlandse dealer. Het gaat namelijk om de Black Fire Edition die wereldwijd in een oplage van slechts 500 exemplaren wordt gebouwd. Twaalf van die 500 stuks komen naar Nederland en ze kosten maar liefst 200.000 eurootjes.

Het lekker korte persbericht heeft het over hoogstaande kwaliteit en exclusiviteit in het interieur. Zo worden de voorstoelen aangekleed met BMW Individual “Merino” leer in de kleurencombo Schwarz en Mugellorot. De middenconsole is eveneens opgefraaid met deze kleuren.

Voor de beleving werd het BMW M Performance sportstuur verfraaid met alcantara en vind je het Edition Black Fire-logo in de interieurlijsten. Het exterieur werd Saphirschwarz metallic. Heb jij ook de neiging om zulke Duitse woorden in je hoofd te schreeuwen als je ze leest?