Politie in EV’s komen range te kort, moeten auto’s wisselen

Elektrisch rijden is de toekomst voor ons allemaal. Sommige verstookte petrolheads kijken daar tegenop, maar maak je geen zorgen: er komen ook heel erg gave EV’s aan en laten we eerlijk zijn, de meest recente EV’s zijn stiekem best indrukwekkend, zoals de Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 5 of de Tesla Model S Plaid.

Maar als je een vloot elektrische auto’s hebt van de collectie van vorig seizoen, dan heb je een wat zwaardere tijd. Daar kam de Gloucestershire Constabulary achter, de politie van Gloucestershire.

Politie EV’s

Die hebben een flink deel van hun vloot namelijk geheel elektrisch. Zo zijn er 66 exemplaren van de Nissan Leaf en negen Nissan EV200’s. Hun ervaringen delen ze mee aan de Fully Charged Show, een kanaal over elektrische vehikels op YouTube.

Kijk, dat zet zoden aan de dijk als je de CO2-voetafdruk wil verminderen. Wel is gebleken dat het gebruik van die auto’s niet ideaal is. Met name het laden is een dingetje. De agenten die dan aan het werk zijn, zoeken een laadplaats, kunnen er niet zo snel eentje vinden en moeten uiteindelijk de auto omwisselen om weer door te kunnen gaan.

Nog niet gebruiksvriendelijk

Ook moeten agenten gewoon hun werk kunnen doen. De politie van Gloucestershire wil namelijk niet dat ze te veel gaan focussen op de range en dat ze gewoon gebruik kunnen maken van de verlichting, verwarming en andere energieverslindende luxe-items op de auto. Ook schijnt de bediening van de climate control en dergelijke nogal omslachtig te zijn. De auto’s voor de politie moeten dus wat gebruiksvriendelijker worden.

Kleine kanttekening: de Nissan Leaf is een prima auto voor de gemiddelde forens of als gezinsauto. De auto is inmiddels al wat ouder en het is duidelijk dat de techniek zich in rap tempo ontwikkeld. De huidige stand der techniek is al weer iets beter met meer acteiradius en vooral kortere laadtijden.

Voor de politie geldt overigens ook de regel dat ze binnen 7 jaar enkel en alleen elektrische auto’s mogen toevoegen aan de vloot. Dus in principe kun je nu niet vroeg genoeg beginnen, alhoewel 10% van de politie- De volledige aflevering van Fully Charged kun je hier bekijken.

