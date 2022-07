Deze Ferrari F8 Spider is heel stijlvol, volgens Mansory

Dat zit ‘m in het feit dat deze Ferrari is uitgevoerd in een (volgens Mansory) historische kleur.

Omdat we goede smaak hoog in het vaandel hebben zijn we niet per se fan van Mansory. Toch zouden we ze missen als ze er niet meer zouden zijn. Het blijft namelijk fascinerend om te zien waar ze iedere keer weer mee op de proppen komen.

De nieuwste lijdend voorwerp van Mansory is de Ferrari F8 Spider. De héle oplettende lezers zullen zich misschien herinneren dat we in maart ook al over een F8 Spider van Mansory schreven. Dat was echter de ‘Softkit’.

Die Softkit was al niet bepaald subtiel, dus je vraagt je af hoe de volledige kit er dan uit ziet. Nou, zo dus. Mansory weet altijd nog wel ruimte te vinden voor een flapje en een spoilertje extra. Het resultaat draagt de naam F8XX.

Zoals we in een eerder artikel over de Mansory SF90 al opmerkten ligt dit nogal gevoelig. Mansory heeft zich namelijk duidelijk laten inspireren op de Ferrari FXX K. En dat vinden ze niet zo leuk in Maranello. Sterker nog: ze hebben eerder al een rechtszaak aangespannen tegen Mansory én gewonnen. De tuner is echter niet bang voor Ferrari en gaat gewoon vrolijk door met soortgelijke projecten.

Zoals je kunt zien is de F8 Spider voorzien van een enorme hoeveelheid carbon onderdelen. De foto’s spreken wat dat betreft voor zich. Wat nog wel het vermelden waard is: het ruitje in de motorkap. Normaalgesproken kun je alleen bij de dichte Ferrari F8 Tributo in de motorruimte gluren, maar Mansory maakt dit ook bij de Spider mogelijk.

Geloof het of niet, maar bij het beschrijven van deze auto durft Mansory het woord stijlvol in de mond te nemen. De auto is namelijk uitgevoerd in een “historische interpretatie van het stijlvolle British Racing Green”. Wij zouden het vooral omschrijven als ordinair matgroen. Mansory vindt deze kleur trouwens zo mooi, dat ze ook meteen het hele interieur groen gemaakt hebben.

Net als bij de dichte F8XX kun je ook rekenen op extra power. 720 pk en 770 Nm is natuurlijk ook wat magertjes. Daarom heeft Mansory er 880 pk en 920 Nm van gemaakt. Dit hebben ze voor elkaar gebokst met een upgrade van de turbo en de downpipes.

Er is dus veel tijd gestoken in deze auto, al is dat in het geval van Mansory niet per se iets positiefs. Dat zal ongetwijfeld ook in een torenhoog prijskaartje resulteren, maar prijzen maakt Mansory niet openbaar.