Praatjesmakers deel 19: racistische coureurs!

Die zijn dus helemaal niet racistisch, aldus de coureurs. We behandelen de praatjesmakers van de afgelopen week!

We leven in rare tijden waarbij iedereen met een internetverbinding wordt lastig gevallen met de meningen van een ander. Op de socials en Twitter in het bijzonder laten de mensen weten wat ze van bepaalde uitspraken vinden.

Racisme is iets dat ‘keihard’ wordt aangepakt. Daar kwamen Juri Vips en Nelson Piquet achter. Omdat we echt geen zin hebben om twee artikelen hier aan te besteden, combineren we het racistisch uurtje even voor je.

Praatjesmakers

We beginnen met Juri Vips. Die heeft het N-woord gebezigd tijdens een online game-sessie. Op basis van die opmerking was in principe zijn carrière klaar. Red Bull stuurde hem namelijk de laan uit. De Est, die dit seizoen nog in Spanje tijdens de eerste vrije training in de RB18 heeft gereden, mocht op eigen gelegenheid verder. Aanpakken die gasten!

Ook de Formule 2-organisatie vond dat hij moest wieberen, maar hij mocht vond het team blijven rijden, zo meldt Crash.net. Echter zonder de steun van Red Bull. Welnu, de lucht is een beetje geklaard en Red Bull heeft nu Vips weer opgenomen in het junior-programma. Zijn profiel is overigens nog wel verwijderd van de Red Bull-site. Volgens Horner zal Vips vanuit een educatieve én psychologische nog ondersteuning krijgen. Of ‘ie ook weer gaat rijden voor Red Bull is niet duidelijk.

Bullshit

Dan die andere praatjesmaker die ook N-woorden bezigt, maar dat niet zo bedoeld: Nelson Piquet. De Braziliaanse coureur noemde in een interview (podcast) alle coureurs keurig bij naam, maar enkel Lewis Hamilton werd benoemd bij zijn huidskleur. Toch vond Piquet dat wel kunnen, zo laat hij aan Motor Sport Magazine weten:

Het is allemaal bullshit! Er is niets maar dan ook niets verkeerds dat ik heb gezegd. Wat ik heb gezegd is een heel ‘mild’ woord. We gebruiken het zelfs voor sommige van onze witte vrienden! Nelson Piquet, geen racist aldus Nelson Piquet.

Zonder met het belerende vingertje aan te willen komen, een kleine kanttekening. Wellicht ligt dus niet alles aan de wokies en de online fatsoensrakkers. Als je iets niet wil zeggen en datgene dat je niet wil zeggen ook nog eens niet zo bedoeld, bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het gewoon niet te zeggen. Dat kan natuurlijk ook en werkt over het algemeen heel erg goed. Tot zover Andere Tijden Sport: Praatjesmakers.