Nieuwe updates heetste Toyota van het moment

Er zijn een paar toffe updates voor de heetste Toyota van dit moment.

Eigenlijk moet Toyota ons lievelingsmerk zijn. Als het gaat om de petrolhead blij te maken, doen ze geweldig werk. En nee, dan doelen we niet op het feit dat ze enorm treuzelen met elektrische auto’s. We begrijpen dat Toyota andere prioriteiten stelde, maar konden ze niet een beetje hun best doen?

Maar dat betekent wel dat ze heel erg leuke auto’s maken. Denk aan de GR86 sportcoupé, de GR Supra en het tofste bommetje van de klas: de GR Yaris. Wat dat betreft balen we er nog steeds van dat we de GR Corolla niet krijgen. Hoe cool de Yaris ook is, het is wel een auto ‘voor erbij’. De GR Corolla is net eventjes wat ruimer en praktischer met een vijfde deur.

Heetste Toyota van het moment

En het wordt nog jammerder nu we horen dat er allerlei hete upgrades zijn voor de heetste Toyota van het moment. Het zijn typisch Japanse upgrades. Dus geen beter infotainmentsysteem of mooiere plastics. Nee, het is allemaal technisch en moet ervoor zorgen dat de GR Corolla beter rijdt.

Zo zijn er stijvere bouten voor de onderste draagarmen achter. Ook de bevestiging van het stuurhuis en de bak bevestigd is, is nu voorzien van stevigere bevestiging. Toyota elooft dat de auto nu nog directer reageert en stabieler op de weg ligt.

Alle updates komen voort uit de motorsport. Gazoo Racing voerde de updates eerst uit in de racerij bij de Corolla en heeft ze nu ook voor het productiemodel. Het is misschien wat vergezocht, maar de huidige BMW M3 of Mercedes C63 hebben al jaren niets meer te maken met de auto’s waar ooit mee gereden werd.

Airducts

Een andere upgrade zijn de luchtinlaten aan de voorzijde. Die moeten zorgen voor een betere airflow én downforce. Er is nog een upate waaraan je kan zien dat het een nieuwe auto is: de kleur! Er namelijk een nieuwe kleur blauw: Cyan Blue.

Toyota gaat er 550 van bouwen. Mocht je interesse hebben, je kan de heetste Toyota van het moment niet zo maar kopen. Je moet je aanmelden om deel te kunnen nemen aan een loterij. Pas als je die wint mag je zo’n extra hete Corolla kopen.

In technisch opzicht qua aandrijflijn verander er minder. De motor is nog altijd die 1.6 driecilinder turbomotor die 300 pk en 370 Nm levert. Schakelen gaat via een handbak (zes versnelling voorwaarts) en de aandrijving is op alle vier de wielen.