Verstappen gisteren toch niet de beste (is dat terecht?)

Iedereen dacht dat Verstappen gisteren de beste was, maar daar denkt dus niet iedereen zo over.

Als jij je ergens aan wil ergeren, dan zul je je ergens aan ergeren. Dat zei mijn kapper altijd (uit de tijd dat ik nog haar had). De strekking is simpel. Voorbeeldje. Als je op de weg zit zul je nooit teleurgesteld zijn als je verkeershufters zoekt. Als je gewoon lekker een muziekje opzet en gaat cruisen, dan maakt gaat het allemaal langs je heen.

Zo weten wij dat we het Driver Rankings van Edd Straw van The Race niet altijd serieus moeten nemen. Sterker nog, het is vooral de bedoeling dat men erover praat en dat is de beste man gelukt! The Race is een vrij nieuw medium uit het Verenigd Koninkrijk, maar bestaat uit alle topmedewerkers van het ooit zo legendarische Autosport. Het zijn dus zeker geen pannenkoeken.

Verstappen NIET de beste, huh?

Na elke race maken ze een overzicht van alle coureurs, gerangschikt van de beste naar de slechtste. Het lijkt er inmiddels op dat Max Verstappen hier niet bovenaan mág staan. Races die Verstappen met op knappe wijze won (GP Miami of GP Oostenrijk) waren in de ogen van het objective Britse journaille niet voldoende om als beste coureur te worden benoemd.

Ook afgelopen weekend was het zover, Verstappen staat namelijk niet op de eerste plaats! Nu is het allemaal minder erg dan dat het lijkt. Ten eerste staat de Nederlander alsnog gewoon tweede. Ten tweede staat niemand minder dan Fernando Alonso eerste.

En we moeten eerlijk zijn, Alonso heeft uitstekend zijn best gedaan. Elke keer tijdens de lastige weersomstandigheden zag je duidelijk dat hij nét iets meer met zijn auto kon. Ook is het verschil met zijn teamgenoot in dezelfde auto extreem groot.

Eerlijk zijn

Daarbij reed Alonso de snelste ronde én verkoos het publiek hem ook tot Driver of the Day. Dus een slechte keuze is het zeker niet. Het is alleen wel opvallend dat veel gevallen de Nederlander niet de beste van het weekend mag zijn, terwijl van 2014 tot 2020 ongeveer standaard de naam van Lewis Hamilton bovenaan prijkte…

Maar misschien bekijken wij het met een oranje bril? Wij Hollanders willen natuurlijk dat Verstappen zolang mogelijk en zoveel mogelijk winnen. Dus eigenlijk moeten we heel eerlijk zijn. Welke prestatie was knapper: die van Verstappen of die van Alonso?

Enfin, dan is het woord nu aan u trouwe lezer, wie was volgens u de beste coureur over het afgelopen weekend? Max Verstappen die in barre omstandigheden zijn negende race op rij wint of de Spaanse Benjamin Button van de F1? Laat het weten, in de comments!

