Nieuwe milieuzone Amsterdam, dieselrijders de pineut

De hoofdstad krijgt een strengere milieuzone.

Met je oudere dieselauto in en rondom Amsterdam opereren. Vergeet dat maar vanaf november 2020 want dan gaat er een nieuwe milieuzone in werking. Op dit moment is het zo dat bijvoorbeeld bestelauto’s met een dieselmotor (voertuigcategorie N1) van voor 01-01-2000 niet welkom zijn in en om Amsterdam. Die regels worden fors strenger volgend jaar.

Per november 2020 is het zo dat alleen diesels met een Euro 4/emissieklasse 4 of hoger binnen de ring A10 mogen rijden. Op de ring zelf rijden mag nog wel. Dit betekent dat diesels van vòòr 2005 niet langer binnen de ring van Amsterdam mogen komen. Amsterdammers die nu in het bezit zijn van zo’n diesel komen in aanmerking voor een sloopregeling. De gemeente heeft vier miljoen euro uitgetrokken om de sloopregeling te subsidiëren. Bezitters van zo’n diesel kunnen rekenen op een bedrag tussen de 500 á 2.000 euro. Men krijgt een brief van de gemeente met meer informatie.

De wirwar aan milieuzones gaat verdwijnen. Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor twee soorten milieuzones. Diesels van 20 jaar of ouder zijn niet welkom, of een strengere variant waarbij diesels van 15 jaar of ouder al geweerd worden. Amsterdam kiest als eerste gemeente van Nederland voor het laatste.

Nederland kent momenteel zeven gemeenten met een milieuzone. Het gaat hier om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht, Nijmegen en Arnhem.

Fotocredit: @ijoost via Autojunk