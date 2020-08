Politie neemt A 45 AMG van cybercrimineel in beslag

Het is voorlopig uit met de pret voor de eigenaar van dit zwarte bommetje: de A45 AMG werd deze week in beslag genomen.

AMG’s zijn gave auto’s voor petrolheads, maar helaas zijn er bepaalde figuren die het imago van deze auto’s een beetje om zeep helpen. Deze week had de politie ook weer met een AMG-eigenaar te maken die zich bezighield met praktijken die even duister waren als de kleur van zijn auto.

De politie is zo vriendelijk geweest een foto te delen van de A45 AMG die in beslag werd genomen. Daarop zien we dat het om een zwarte exemplaar van de vorige generatie gaat. Het is om precies te zijn een Edition 1, afgaande op de spoiler. Dit gaat verder niet gepaard met een vermogensupgrade, dus de motor levert als het goed is nog steeds 360 pk. Dat zou in principe ruimschoots voldoende moeten zijn voor een C-segment hatchback.

De eigenaar zal deze 360 pk voorlopig niet meer kunnen benutten. Het Drentse dorpje Nieuw-Buinen werd namelijk opgeschrikt door een politie-actie, waarbij onder meer deze auto afgevoerd werd. De reden? De 22-jarige eigenaar staat onder verdenking van cybercriminaliteit.

De actie maakt deel uit van een groot onderzoek naar cybercriminaliteit, waar meer dan 200 – vooral oudere – mensen de dupe van zijn. De daders maakten meer dan 4 miljoen euro buit door zich voor te doen als bankmedewerkers. De goedgelovige slachtoffers werden op deze manier overgehaald om geld over te maken naar een ‘veilige rekening’. Naast de jongeman uit Drenthe heeft de politie er ook nog een 33-jarige man uit Helmond aangehouden.

De A45 AMG is niet de enige auto van een cybercrimineel die in beslag werd genomen. Eerder werden in dezelfde zaak al vijf mensen aangehouden. Bij hen nam de politie ook diverse dure auto’s in beslag, waaronder een GLC 43 AMG.

Foto: Politie