Amigo: Private Lease, maar dan met je vrienden

Gedeelde smart is halve smart. Met Amigo deel je een Private Lease auto (en dus ook de kosten) met je vrienden.

Een nieuwe auto rijden als particulier. Tja, in de meeste gevallen komt Private Lease dan als aantrekkelijkste optie uit de bus. Als je een goede Private Lease korting kunt scoren ben je voordeliger uit dan dat je zelf een nieuwe auto koopt en alle bijkomende kosten, inclusief de afschrijving, voor eigen rekening neemt.

Maar wat als je zo’n Private Lease auto wel ziet zitten, maar het voertuig niet elke dag nodig hebt? Dan is dit nieuwe autodeelplatform Amigo wel interessant. Met dit concept deel je één nieuwe auto met je vrienden. Via een gezamenlijke agenda kun je de auto boeken. En met een applicatie heeft iedereen inzage in betalingen en kun je de auto keyless openen en rijden. In de app kun je tevens zien waar de auto zich begeeft.

Kosten

De kosten bedragen 330 euro per maand voor een onbeperkt aantal kilometers. Deel je de auto met z’n vieren, dan betaalt iedereen dus 82,50 per maand. De verzekering is voor iedereen bij deze prijs inbegrepen. In de auto ligt een tankpas waarmee de geregistreerde gebruiker op dat moment kan tanken. In de app wordt bijgehouden hoeveel brandstof er per autorit is verbruikt. Aan het einde van de maand moet iedereen zijn eigen deel betalen.

Porsche probeerde het ook al eens

Onder de noemer Share a Porsche probeerde PON in 2016 een vergelijkbaar concept ook al eens uit. Die maandprijzen lagen uiteraard een stuk hoger en iedereen wilde alleen in het weekend in een Porsche rijden. Een succes werd het dus niet en de website van de deel-Porsches is al weer uit de lucht.

Pilot

Om te kijken hoe dit concept gaat uitpakken start Amigo met een Private Lease pilot in september. De pilot loopt drie maanden. Voorlopig bestaat het wagenpark uit één model, dat is een Toyota Yaris Hybrid. Je kunt meedoen aan de pilot, want er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Opgeven gaat via de site van Amigo Mobility.