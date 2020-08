Eerste Volkswagen ID.4’s rollen van de band

Terwijl de Volkswagen ID.3 nog zijn weg naar de dealers moet vinden, gaat de productie van de ID.4 alvast van start.

Wouter heeft nog maar net de gelegenheid gehad om de ID.3 aan de tand te voelen, of Volkswagen maakt alweer de volgende stap. De Volkswagen ID.4 staat namelijk al in de startblokken. Vandaag rolden de eerste exemplaren van de band onder toeziend oog van kersverse CEO Ralf Brandstätter.

Zoals bekend verliep de ontwikkeling van de ID.3 niet geheel zonder slag of stoot. Daarmee werd duidelijk dat Volkswagen zich op onbekend terrein begaf. Inmiddels lijken de Duitsers de kinderziektes onder controle te hebben. We kunnen er dus vanuit gaan dat bij de ID.4 niet dezelfde fouten zijn gemaakt.

De ID.3 is een ontzettend belangrijke auto voor Volkswagen, maar de ID.4 wordt minstens zo belangrijk. De ID.4 heeft namelijk iets wat de ID.3 niet heeft: hij staat hoger op zijn pootjes. SUV’s zijn vandaag de dag nu eenmaal populairder dan ouderwetse hatchbacks. Dit blijkt uit het feit dat de bestverkochte Volkswagen niet langer meer de Golf is, maar de Tiguan.

Evenals de ID.3 wordt de ID.4 in de fabriek in Zwickau geproduceerd. Volkswagen investeert €1,4 miljard om deze fabriek volledig in het teken van elektrische auto’s te zetten. In totaal steekt het merk de komende vier jaar €11 miljard in elektrificatie. De ID.4 zal niet alleen in Duitsland, maar ook in het Amerikaanse Chattanooga en in het Chinese Anting van de band rollen.

De ID.4 moet nog officieel onthuld worden, maar het design is al geen verrassing meer. We zagen de auto namelijk al met minimale camouflage en zelfs helemaal zonder camouflage. In de onderstaande video van Volkswagen kunnen we weer een glimp opvangen van de definitieve versie van de ID.4 (vanaf 14:34).

De productie is van start dus dan kan de officiële onthulling van de Volkswagen ID.4 niet meer ver weg zijn. Een precieze datum hebben we nog niet, maar Volkswagen liet gisteren weten dat het een ‘kwestie van weken’ is.